https://ria.ru/20211211/dtp-1763264991.html

В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей

В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей - РИА Новости, 11.12.2021

В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей

Пьяный мотоциклист сбил троих человек в Крыму, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:13

2021-12-11T13:13

2021-12-11T13:13

происшествия

республика крым

авто

прокуратура крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Пьяный мотоциклист сбил троих человек в Крыму, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в селе Стальное Джанкойского района.Пострадали три человека: годовалый ребенок, 11-летний подросток и 18-летняя девушка. Все они госпитализированы.Начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20211209/dtp-1762982496.html

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2021

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происшествия, республика крым, авто, прокуратура крыма