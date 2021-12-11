https://ria.ru/20211211/dtp-1763264991.html
В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей
В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей - РИА Новости, 11.12.2021
В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей
Пьяный мотоциклист сбил троих человек в Крыму, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:13
2021-12-11T13:13
2021-12-11T13:13
происшествия
республика крым
авто
прокуратура крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Пьяный мотоциклист сбил троих человек в Крыму, среди которых двое детей, все они госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в селе Стальное Джанкойского района.Пострадали три человека: годовалый ребенок, 11-летний подросток и 18-летняя девушка. Все они госпитализированы.Начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20211209/dtp-1762982496.html
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происшествия, республика крым, авто, прокуратура крыма
В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей
Пьяный мотоциклист сбил в Крыму детей на глазах у матери