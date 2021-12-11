https://ria.ru/20211211/dtp-1763261541.html
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.12.2021
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:32
2021-12-11T12:32
2021-12-11T12:32
происшествия
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в субботу утром на 449-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" в Крестецком районе вблизи деревни Долгий Мост."Водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. От удара произошло возгорание обоих транспортных средств. В результате ДТП водитель Skoda Octavia 1990 года рождения и три пассажира (двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 36 лет) погибли на месте происшествия. Все погибшие являются уроженцами Крестецкого района", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.Прокуратура Новгородской области сообщила, что организовала проверку после ДТП. На место ДТП выехал прокурор Крестецкого района Максим Горбачев."Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20211210/dtp-1763060531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Новгородской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области
, сообщает региональное УМВД
.
ДТП произошло в субботу утром на 449-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" в Крестецком районе вблизи деревни Долгий Мост.
"Водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. От удара произошло возгорание обоих транспортных средств. В результате ДТП водитель Skoda Octavia 1990 года рождения и три пассажира (двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 36 лет) погибли на месте происшествия. Все погибшие являются уроженцами Крестецкого района", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД
, МЧС
и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Прокуратура Новгородской области сообщила, что организовала проверку после ДТП. На место ДТП выехал прокурор Крестецкого района Максим Горбачев.
"Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия", - сообщает ведомство.