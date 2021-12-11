https://ria.ru/20211211/dtp-1763261541.html

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 11.12.2021

В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:32

2021-12-11T12:32

2021-12-11T12:32

происшествия

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в субботу утром на 449-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" в Крестецком районе вблизи деревни Долгий Мост."Водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. От удара произошло возгорание обоих транспортных средств. В результате ДТП водитель Skoda Octavia 1990 года рождения и три пассажира (двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 36 лет) погибли на месте происшествия. Все погибшие являются уроженцами Крестецкого района", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.Прокуратура Новгородской области сообщила, что организовала проверку после ДТП. На место ДТП выехал прокурор Крестецкого района Максим Горбачев."Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20211210/dtp-1763060531.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто