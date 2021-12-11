https://ria.ru/20211211/donbass-1763269153.html

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу - РИА Новости, 11.12.2021

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу могут быть шантажом по отношению к США, а само по себе проведение РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:11

2021-12-11T14:11

2021-12-11T14:11

в мире

украина

сша

владимир зеленский

донбасс

михаил чаплыга

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727592424_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c4a2bc76c366fb4b7b31971478ee9ec6.jpg

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу могут быть шантажом по отношению к США, а само по себе проведение такого референдума сегодня на Украине невозможно, заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу."Я думаю, что референдум – это просто шантаж Зеленского Соединенных Штатов. Точно так же, как шантажом был выход в день разговора с (президентом США Джо) Байденом командного корабля в сторону Керченского пролива. Понятно было, что в случае прохода корабля под Керченским мостом, естественно, РФ потопила бы этот корабль. Это вызвало бы большое волнение и, соответственно, разорвало бы все договоренности, достигнутые между Байденом и Путиным", - заявил Чаплыга в комментарии РИА Новости.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Эксперт добавил, что среди прочего Киев при организации подобного референдума столкнется еще и с юридическими трудностями."Закон о референдуме предусматривает, что подобный референдум по территориальным вопросам объявляет парламент, но без разъяснения Конституционного суда провести референдум нереально. Потому что, с одной стороны, невозможно менять территориальную целостность, с другой стороны – можно менять территории. В любом случае, этом может сказать только Конституционный суд, поэтому по сути эта статья закона заблокирована", - отметил Чаплыга.Еще одной проблемой, по его мнению, могла бы явиться сама по себе формулировка вопроса, который мог бы быть вынесен на референдум по Донбассу."То есть сформулировать вопрос об отторжении определенных территорий нельзя, это уголовная статья. Провести референдум о выходе из Минских соглашений? Ну это политическая смерть. Провести референдум о необходимости исполнения Минских соглашений? Глупо, потому что под ними и так стоит подпись представителей государства", - добавил Чаплыга.

https://ria.ru/20211211/donbass-1763252522.html

https://ria.ru/20211211/donbass-1763259296.html

украина

сша

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, донбасс, михаил чаплыга, россия