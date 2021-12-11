https://ria.ru/20211211/donbass-1763269153.html
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу - РИА Новости, 11.12.2021
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу могут быть шантажом по отношению к США, а само по себе проведение РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:11
2021-12-11T14:11
2021-12-11T14:11
в мире
украина
сша
владимир зеленский
донбасс
михаил чаплыга
россия
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу могут быть шантажом по отношению к США, а само по себе проведение такого референдума сегодня на Украине невозможно, заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу."Я думаю, что референдум – это просто шантаж Зеленского Соединенных Штатов. Точно так же, как шантажом был выход в день разговора с (президентом США Джо) Байденом командного корабля в сторону Керченского пролива. Понятно было, что в случае прохода корабля под Керченским мостом, естественно, РФ потопила бы этот корабль. Это вызвало бы большое волнение и, соответственно, разорвало бы все договоренности, достигнутые между Байденом и Путиным", - заявил Чаплыга в комментарии РИА Новости.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Эксперт добавил, что среди прочего Киев при организации подобного референдума столкнется еще и с юридическими трудностями."Закон о референдуме предусматривает, что подобный референдум по территориальным вопросам объявляет парламент, но без разъяснения Конституционного суда провести референдум нереально. Потому что, с одной стороны, невозможно менять территориальную целостность, с другой стороны – можно менять территории. В любом случае, этом может сказать только Конституционный суд, поэтому по сути эта статья закона заблокирована", - отметил Чаплыга.Еще одной проблемой, по его мнению, могла бы явиться сама по себе формулировка вопроса, который мог бы быть вынесен на референдум по Донбассу."То есть сформулировать вопрос об отторжении определенных территорий нельзя, это уголовная статья. Провести референдум о выходе из Минских соглашений? Ну это политическая смерть. Провести референдум о необходимости исполнения Минских соглашений? Глупо, потому что под ними и так стоит подпись представителей государства", - добавил Чаплыга.
https://ria.ru/20211211/donbass-1763252522.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, донбасс, михаил чаплыга, россия
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о референдуме по Донбассу
Политолог Чаплыга: заявлением о референдуме по Донбассу Зеленский шантажирует США
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости.
Слова президента Украины Владимира Зеленского
о возможности проведения референдума по Донбассу
могут быть шантажом по отношению к США, а само по себе проведение такого референдума сегодня на Украине невозможно, заявил украинский политолог Михаил Чаплыга
.
Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.
"Я думаю, что референдум – это просто шантаж Зеленского Соединенных Штатов. Точно так же, как шантажом был выход в день разговора с (президентом США Джо) Байденом командного корабля в сторону Керченского пролива. Понятно было, что в случае прохода корабля под Керченским мостом, естественно, РФ потопила бы этот корабль. Это вызвало бы большое волнение и, соответственно, разорвало бы все договоренности, достигнутые между Байденом и Путиным", - заявил Чаплыга в комментарии РИА Новости.
ФСБ России
в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины
"Донбасс" движется в сторону Керченского пролива
и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ
расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США
и Украины Джо Байдена
и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Скорее всего, это по совету Британии такое происходило. Скорее всего, референдум – это элемент игры Британии и Зеленского для шантажа США, которые ищут точки соприкосновения с РФ. Скорее всего, речь идет о каких-то финансовых вещах. Это шантаж на деньги, скорее всего. Политику тут сложно выторговать, политика выторговывается совершенно в других вещах", - считает украинский политолог.
Эксперт добавил, что среди прочего Киев при организации подобного референдума столкнется еще и с юридическими трудностями.
"Закон о референдуме предусматривает, что подобный референдум по территориальным вопросам объявляет парламент, но без разъяснения Конституционного суда провести референдум нереально. Потому что, с одной стороны, невозможно менять территориальную целостность, с другой стороны – можно менять территории. В любом случае, этом может сказать только Конституционный суд, поэтому по сути эта статья закона заблокирована", - отметил Чаплыга.
Еще одной проблемой, по его мнению, могла бы явиться сама по себе формулировка вопроса, который мог бы быть вынесен на референдум по Донбассу
.
"То есть сформулировать вопрос об отторжении определенных территорий нельзя, это уголовная статья. Провести референдум о выходе из Минских соглашений? Ну это политическая смерть. Провести референдум о необходимости исполнения Минских соглашений? Глупо, потому что под ними и так стоит подпись представителей государства", - добавил Чаплыга.