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Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:19
2021-12-10T22:00
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
референдум
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу.Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление.Украинский лидер уточнил, что президент США Джо Байден во время прошедшего накануне телефонного разговора не предлагал начать прямые переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "об этом в принципе речь не шла"."Месседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что на сегодня это не большой и не окончательный, но важный, очень важный результат. О компромиссах никаких мы не говорили, мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Россией", — заключил Зеленский.Разговор президентов Украины и США состоялся через два дня после обстоятельной встречи Владимира Путина с американским коллегой. Как сообщали в пресс-службе Кремля, украинская проблематика преобладала в этом разговоре. Президент России "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20211210/nato-1763164748.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, референдум
21:19 10.12.2021 (обновлено: 22:00 10.12.2021)
 
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу.
"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — заявил глава государства в интервью телеканалу "1+1".
Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление.
Украинский лидер уточнил, что президент США Джо Байден во время прошедшего накануне телефонного разговора не предлагал начать прямые переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "об этом в принципе речь не шла".
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"Месседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что на сегодня это не большой и не окончательный, но важный, очень важный результат. О компромиссах никаких мы не говорили, мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Россией", — заключил Зеленский.
Разговор президентов Украины и США состоялся через два дня после обстоятельной встречи Владимира Путина с американским коллегой. Как сообщали в пресс-службе Кремля, украинская проблематика преобладала в этом разговоре. Президент России "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".
Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником внутриукраинского конфликта.
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