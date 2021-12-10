https://ria.ru/20211210/referendum-1763220016.html

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:19

2021-12-10T21:19

2021-12-10T22:00

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762502292_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a189651a6276fd8d7adae23662a1b471.jpg

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу.Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление.Украинский лидер уточнил, что президент США Джо Байден во время прошедшего накануне телефонного разговора не предлагал начать прямые переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "об этом в принципе речь не шла"."Месседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что на сегодня это не большой и не окончательный, но важный, очень важный результат. О компромиссах никаких мы не говорили, мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Россией", — заключил Зеленский.Разговор президентов Украины и США состоялся через два дня после обстоятельной встречи Владимира Путина с американским коллегой. Как сообщали в пресс-службе Кремля, украинская проблематика преобладала в этом разговоре. Президент России "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20211210/nato-1763164748.html

https://ria.ru/20211210/normandskiy-1763162376.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, референдум