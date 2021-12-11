https://ria.ru/20211211/donbass-1763252522.html

Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде

Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 11.12.2021

Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде

Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возможности... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:51

2021-12-11T10:51

2021-12-11T10:51

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

ирина геращенко

европейская солидарность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу заявила, что проведение такого мероприятия "растерзает" Украину.Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.По словам депутата, данный вопрос не может рассматриваться на референдуме."Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум", - добавила Геращенко, по мнению которой сами заявления, ставящие под сомнение целостность страны, - "это государственная измена".По ее мнению, "нужно усиливать украинскую армию и дипломатию", а "никаким референдумом не остановить" продолжающийся конфликт.

https://ria.ru/20211210/referendum-1763220016.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, ирина геращенко, европейская солидарность, ситуация в днр и лнр