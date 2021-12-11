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Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде
Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 11.12.2021
Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возможности... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:51
2021-12-11T10:51
2021-12-11T10:51
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украина
владимир зеленский
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ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу заявила, что проведение такого мероприятия "растерзает" Украину.Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.По словам депутата, данный вопрос не может рассматриваться на референдуме."Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум", - добавила Геращенко, по мнению которой сами заявления, ставящие под сомнение целостность страны, - "это государственная измена".По ее мнению, "нужно усиливать украинскую армию и дипломатию", а "никаким референдумом не остановить" продолжающийся конфликт.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, ирина геращенко, европейская солидарность, ситуация в днр и лнр
Референдум по Донбассу "растерзает" Украину, заявили в Раде
Депутат Рады Геращенко: референдум по Донбассу "растерзает" Украину
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости.
Депутат Верховной рады
от фракции Петра Порошенко
"Европейская солидарность" Ирина Геращенко
, комментируя слова президента Владимира Зеленского
о возможности референдума по Донбассу
заявила, что проведение такого мероприятия "растерзает" Украину
.
Зеленский накануне заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу.
"Случайный человек в должности президента… Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме… А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну", - написала Геращенко в своем Telegram.
По словам депутата, данный вопрос не может рассматриваться на референдуме.
"Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум", - добавила Геращенко, по мнению которой сами заявления, ставящие под сомнение целостность страны, - "это государственная измена".
По ее мнению, "нужно усиливать украинскую армию и дипломатию", а "никаким референдумом не остановить" продолжающийся конфликт.