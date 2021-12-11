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Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова
Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова - РИА Новости, 11.12.2021
Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова
Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссера Александра Сокурова... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:09
2021-12-11T10:09
2021-12-11T10:09
рамзан кадыров
александр бастрыкин
северный кавказ
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ, заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.Сокуров на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения."Похоже, наше государство для режиссёра лишь территория проживания, которую он не воспринимает как Родину и не испытывает чувства ответственности за нее. По данному вопросу парламент ЧР обратится с письмом к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам А.Н. Сокурова на заседании СПЧ", - написал спикер парламента Чечни в своем аккаунте в Instagram.По мнению Даудова, Сокуров продемонстрировал своим выступлением "пример использования подстрекательского приёма, когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера.
https://ria.ru/20211211/kadyrov-1763246706.html
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рамзан кадыров, александр бастрыкин, северный кавказ, магомед даудов, россия
Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова
В парламенте Чечни намерены обратиться в СК с просьбой проверить слова режиссера Сокурова