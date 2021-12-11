https://ria.ru/20211211/chechnya-1763249135.html

Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова

Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова - РИА Новости, 11.12.2021

Парламент Чечни обратится к Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова

Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссера Александра Сокурова... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:09

2021-12-11T10:09

2021-12-11T10:09

рамзан кадыров

александр бастрыкин

северный кавказ

магомед даудов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ, заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.Сокуров на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения."Похоже, наше государство для режиссёра лишь территория проживания, которую он не воспринимает как Родину и не испытывает чувства ответственности за нее. По данному вопросу парламент ЧР обратится с письмом к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам А.Н. Сокурова на заседании СПЧ", - написал спикер парламента Чечни в своем аккаунте в Instagram.По мнению Даудова, Сокуров продемонстрировал своим выступлением "пример использования подстрекательского приёма, когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера.

https://ria.ru/20211211/kadyrov-1763246706.html

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, александр бастрыкин, северный кавказ, магомед даудов, россия