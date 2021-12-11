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Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев
Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев - РИА Новости, 11.12.2021
Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев
Правительство России на заседании в среду утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2021 года и отправил его в Госдуму, Совет... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:23
2021-12-11T13:23
2021-12-11T13:23
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2021 года и отправил его в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату, профицит составил более 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2021 года и направить его в Государственную Думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", - говорится в сообщении в субботу.Также добавляется, что был принят к сведению доклад министра финансов России Антона Силуанова по данному вопросу.Уточняется, что доходы федерального бюджета за девять месяцев 2021 года сложились в сумме 17,924 триллиона рублей. Расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 16,299 триллиона рублей. Профицит федерального бюджета составил 1,625 триллиона рублей.
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экономика, госдума рф, совет федерации рф, антон силуанов, россия
Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев
Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2021 года