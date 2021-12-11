https://ria.ru/20211211/boepripas-1763306552.html
В ДНР сообщили о двух погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА
В ДНР сообщили о двух погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА - РИА Новости, 12.12.2021
В ДНР сообщили о двух погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА
Количество погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного в пятницу с БПЛА украинских силовиков в район остановки транспорта в Донецке, возросло до двух, сообщил... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-11T22:12
2021-12-11T22:12
2021-12-12T00:05
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Количество погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного в пятницу с БПЛА украинских силовиков в район остановки транспорта в Донецке, возросло до двух, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве сообщили, что БПЛА украинских силовиков сбросил боеприпас в район остановки общественного транспорта в Донецке. Взрывоопасный предмет не сработал. На место, для обезвреживания прибыли бойцы подразделения ДНР. В процессе работы боеприпас сдетонировал. Один боец ДНР погиб на месте второй получил ранения и был доставлен в больницу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20211211/donbass-1763269153.html
украина
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донецкая народная республика
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в мире, украина, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
22:12 11.12.2021 (обновлено: 00:05 12.12.2021)
В ДНР сообщили о двух погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА
В ДНР заявили, что число погибших от взрыва сброшенного с БПЛА боеприпаса выросло до двух