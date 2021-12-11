https://ria.ru/20211211/bayden-1763310095.html

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки - РИА Новости, 11.12.2021

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где по меньшей мере 70 человек погибли во время ураганов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T23:28

2021-12-11T23:28

2021-12-11T23:28

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где по меньшей мере 70 человек погибли во время ураганов, сообщает Белый дом."Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.Там отмечается, что ураганы и сильный ветер продолжаются в регионе.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии, обрушившейся на дом престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо может достичь 100 человек.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

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в мире, сша, кентукки, джо байден