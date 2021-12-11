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Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки - РИА Новости, 11.12.2021
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где по меньшей мере 70 человек погибли во время ураганов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T23:28
2021-12-11T23:28
2021-12-11T23:28
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где по меньшей мере 70 человек погибли во время ураганов, сообщает Белый дом."Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.Там отмечается, что ураганы и сильный ветер продолжаются в регионе.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии, обрушившейся на дом престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо может достичь 100 человек.
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в мире, сша, кентукки, джо байден
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
Президент США Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки