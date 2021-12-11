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Иванов прокомментировал слова Байдена о понимании озабоченности России
Иванов прокомментировал слова Байдена о понимании озабоченности России - РИА Новости, 11.12.2021
Иванов прокомментировал слова Байдена о понимании озабоченности России
Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов назвал "положительным сигналом" слова президента США Джо Байдена о понимании озабоченности... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:07
2021-12-11T17:07
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
игорь иванов
нато
российский совет по международным делам
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов назвал "положительным сигналом" слова президента США Джо Байдена о понимании озабоченности российской стороны после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 1" о том, что может быть альтернативой в ситуации, когда Россия требует от Запада гарантий нераспространения НАТО на Восток, но альянс "никогда не подпишет такую бумагу", Иванов отметил, что гарантия - "понятие очень ёмкое"."Гарантии могут быть на бумаге, а потом эта бумага перечеркивается и нарушаются те же гарантии.., поэтому для того, чтобы договорённости не нарушались, нужно политическое доверие. Политическое доверие - оно складывается через диалог, и то, что президент Соединенных Штатов сказал, что после беседы с президентом России он понимает озабоченность российской стороны, я считаю, что это - положительный сигнал", - заявил Иванов.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, игорь иванов, нато, российский совет по международным делам, россия
17:07 11.12.2021
 
Иванов прокомментировал слова Байдена о понимании озабоченности России

Глава совета по международным делам Иванов оценил слова Байдена после разговора с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгорь Иванов на итоговом заседании клуба "Валдай". 19 октября 2017
Игорь Иванов на итоговом заседании клуба Валдай. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов назвал "положительным сигналом" слова президента США Джо Байдена о понимании озабоченности российской стороны после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 1" о том, что может быть альтернативой в ситуации, когда Россия требует от Запада гарантий нераспространения НАТО на Восток, но альянс "никогда не подпишет такую бумагу", Иванов отметил, что гарантия - "понятие очень ёмкое".
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В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена
"Гарантии могут быть на бумаге, а потом эта бумага перечеркивается и нарушаются те же гарантии.., поэтому для того, чтобы договорённости не нарушались, нужно политическое доверие. Политическое доверие - оно складывается через диалог, и то, что президент Соединенных Штатов сказал, что после беседы с президентом России он понимает озабоченность российской стороны, я считаю, что это - положительный сигнал", - заявил Иванов.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденИгорь ИвановНАТОРоссийский совет по международным деламРоссия
 
 
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