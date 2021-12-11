https://ria.ru/20211211/bayden-1763245239.html

Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте

Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте - РИА Новости, 11.12.2021

Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте

Президент США Джо Байден уверен, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой. Об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу на... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:32

2021-12-11T09:32

2021-12-11T13:06

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой. Об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу на канале NBC."Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", — сказал он.По словам президента, это связано с тем, что США "больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности", чем у других стран.Кроме того, Байден рассказал о жизни в Белом доме. В частности, речь зашла о том, что он с супругой Джилл сами готовят себе завтрак."Мы с Джилл — из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас <...> Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев", — сказал президент.Ведущий Джимми Фэллона поинтересовался, действительно ли глава государства сам готовит яйца. На это Байден ответил: "Я — нет, а Джилл — да", — и признался, что кулинар из него никудышный.Несмотря на легкий жанр программы, президент говорил преимущественно о серьезных вещах — планах инфраструктурной реформы, необходимости вакцинироваться, разногласиях с республиканцами.Дефицит шуток восполнял ведущий. "Перед шоу я спросил президента, насколько он рад быть с нами по шкале от одного до десяти? Он сказал: "Десять, но шесть без инфляции", — так Фэллон прошелся по одной из самых болезненных для нынешней администрации тем — рекордному росту цен в США.

https://ria.ru/20211209/bayden-1762940898.html

https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html

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в мире, сша, джо байден, nbc, джимми фэллон