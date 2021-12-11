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Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте
Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте - РИА Новости, 11.12.2021
Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте
Президент США Джо Байден уверен, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой. Об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу на... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:32
2021-12-11T13:06
в мире
сша
джо байден
nbc
джимми фэллон
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой. Об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу на канале NBC."Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", — сказал он.По словам президента, это связано с тем, что США "больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности", чем у других стран.Кроме того, Байден рассказал о жизни в Белом доме. В частности, речь зашла о том, что он с супругой Джилл сами готовят себе завтрак."Мы с Джилл — из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас &lt;...&gt; Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев", — сказал президент.Ведущий Джимми Фэллона поинтересовался, действительно ли глава государства сам готовит яйца. На это Байден ответил: "Я — нет, а Джилл — да", — и признался, что кулинар из него никудышный.Несмотря на легкий жанр программы, президент говорил преимущественно о серьезных вещах — планах инфраструктурной реформы, необходимости вакцинироваться, разногласиях с республиканцами.Дефицит шуток восполнял ведущий. "Перед шоу я спросил президента, насколько он рад быть с нами по шкале от одного до десяти? Он сказал: "Десять, но шесть без инфляции", — так Фэллон прошелся по одной из самых болезненных для нынешней администрации тем — рекордному росту цен в США.
https://ria.ru/20211209/bayden-1762940898.html
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в мире, сша, джо байден, nbc, джимми фэллон
09:32 11.12.2021 (обновлено: 13:06 11.12.2021)
 
Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте

Президент США Байден заявил, что лидеры многих стран хотели бы быть на его месте

© AP Photo / Gemunu AmarasingheПрезидент США Джо Байден садится в самолет
Президент США Джо Байден садится в самолет - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой. Об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу на канале NBC.
"Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", — сказал он.
По словам президента, это связано с тем, что США "больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности", чем у других стран.
Кроме того, Байден рассказал о жизни в Белом доме. В частности, речь зашла о том, что он с супругой Джилл сами готовят себе завтрак.
"Мы с Джилл — из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас <...> Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев", — сказал президент.
Ведущий Джимми Фэллона поинтересовался, действительно ли глава государства сам готовит яйца. На это Байден ответил: "Я — нет, а Джилл — да", — и признался, что кулинар из него никудышный.
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Несмотря на легкий жанр программы, президент говорил преимущественно о серьезных вещах — планах инфраструктурной реформы, необходимости вакцинироваться, разногласиях с республиканцами.
Дефицит шуток восполнял ведущий. "Перед шоу я спросил президента, насколько он рад быть с нами по шкале от одного до десяти? Он сказал: "Десять, но шесть без инфляции", — так Фэллон прошелся по одной из самых болезненных для нынешней администрации тем — рекордному росту цен в США.
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В миреСШАДжо БайденNBCДжимми Фэллон
 
 
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