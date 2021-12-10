https://ria.ru/20211210/zhivotnye-1763170108.html
Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными
Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными - РИА Новости, 10.12.2021
Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными
Россиянин Кирилл Кравченко приговорен в Бразилии к 11 годам тюрьмы за незаконную торговлю дикими животными, сообщает портал G1. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:56
2021-12-10T16:56
2021-12-10T16:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Россиянин Кирилл Кравченко приговорен в Бразилии к 11 годам тюрьмы за незаконную торговлю дикими животными, сообщает портал G1."Россиянин, биолог Кирилл Кравченко 36 лет был приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за торговлю дикими животными. Он был задержан в июне этого года в результате операции, реализованной полицией и Интерполом", - отмечает СМИ.Правоохранители считают Кравченко одним из крупнейших торговцев дикими животными, у него были связи на пяти континентах. Обвиняемый входит в преступную организацию вместе с тремя другими иностранцами, один из которых имеет шведское гражданство.Кравченко уже задерживался в январе этого года при попытке вывезти в Россию почти триста живых животных. Тогда биолог утверждал, что торговля животными разрешена в России и что он не знал о подобном запрете Бразилии. Его оштрафовали и отпустили.Наблюдение за обвиняемым велось не один год. В его телефоне были найдены доказательства того, что он занимался незаконной торговлей.
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в мире, бразилия, интерпол, россия
Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными
Россиянин Кравченко получил в Бразилии 11 лет за незаконную торговлю дикими животными