https://ria.ru/20211210/zhivotnye-1763170108.html

Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными

Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными - РИА Новости, 10.12.2021

Россиянина осудили в Бразилии за торговлю дикими животными

Россиянин Кирилл Кравченко приговорен в Бразилии к 11 годам тюрьмы за незаконную торговлю дикими животными, сообщает портал G1. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:56

2021-12-10T16:56

2021-12-10T16:56

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Россиянин Кирилл Кравченко приговорен в Бразилии к 11 годам тюрьмы за незаконную торговлю дикими животными, сообщает портал G1."Россиянин, биолог Кирилл Кравченко 36 лет был приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за торговлю дикими животными. Он был задержан в июне этого года в результате операции, реализованной полицией и Интерполом", - отмечает СМИ.Правоохранители считают Кравченко одним из крупнейших торговцев дикими животными, у него были связи на пяти континентах. Обвиняемый входит в преступную организацию вместе с тремя другими иностранцами, один из которых имеет шведское гражданство.Кравченко уже задерживался в январе этого года при попытке вывезти в Россию почти триста живых животных. Тогда биолог утверждал, что торговля животными разрешена в России и что он не знал о подобном запрете Бразилии. Его оштрафовали и отпустили.Наблюдение за обвиняемым велось не один год. В его телефоне были найдены доказательства того, что он занимался незаконной торговлей.

https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602282554.html

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в мире, бразилия, интерпол, россия