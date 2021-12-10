https://ria.ru/20211210/zhile-1763165486.html

В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья

В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 10.12.2021

В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья

К началу декабря текущего года в Ленинградской области введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщил глава региона Александра Дрозденко на... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:30

2021-12-10T16:30

2021-12-10T16:30

ленинградская область

гатчина

александр дрозденко

никита стасишин

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. К началу декабря текущего года в Ленинградской области введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщил глава региона Александра Дрозденко на совещании с заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным.По его словам, Ленинградская область ― один из лидеров строительной отрасли страны. На территории региона работают 79 застройщиков, которые в настоящий момент возводят 546 многоквартирных домов."К началу декабря показатель ввода в эксплуатацию жилых домов достиг 3,3 миллиона квадратных метров. В том числе благодаря вводу ИЖС, регион первым в России достиг показателя обеспеченности вводимыми квадратными метрами жилья на человека. Сегодня он составляет 1,8 квадратного метра на одного жителя. Это лучший показатель в стране", — отметил губернатор Ленобласти.Он уточнил, что региональные власти в два раза превысили показатель, который фигурирует в указе президента РФ.Среди основных вызовов, которые назвал губернатор, необходимость строительства социальных объектов, новой инженерной и дорожной инфраструктуры в районах новостроек и проблема обманутых дольщиков, а также рост цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы.В то же время в регионе успешно реализуется программа расселения аварийного жилья и благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Также регион последовательно решает проблему транспортной доступности новых районов, чему способствуют инфраструктурные кредиты. Дрозденко поблагодарил федеральный центр в лице Стасишина за предоставленные инфраструктурные облигации."Недавно мы открыли выезд на Подвойского, улицу Центральную, выход на Мурманское шоссе в Кудрово. Проблему транспортных потоков в районах будущего строительства область будет решать с упреждением. Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло. Сейчас нужны комплексный подход, комплексное освоение, а значит ― разрешения на строительство без планов по развитию улично-дорожной сети выдаваться не будут", ― подчеркнул губернатор Дрозденко.

https://ria.ru/20211210/rasselenie-1763104057.html

https://ria.ru/20211207/blagoustroystvo-1762620882.html

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гатчина, александр дрозденко, никита стасишин, жилье