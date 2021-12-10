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В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья
В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 10.12.2021
В Ленобласти введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья
К началу декабря текущего года в Ленинградской области введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщил глава региона Александра Дрозденко на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:30
2021-12-10T16:30
2021-12-10T16:30
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
никита стасишин
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. К началу декабря текущего года в Ленинградской области введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщил глава региона Александра Дрозденко на совещании с заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным.По его словам, Ленинградская область ― один из лидеров строительной отрасли страны. На территории региона работают 79 застройщиков, которые в настоящий момент возводят 546 многоквартирных домов."К началу декабря показатель ввода в эксплуатацию жилых домов достиг 3,3 миллиона квадратных метров. В том числе благодаря вводу ИЖС, регион первым в России достиг показателя обеспеченности вводимыми квадратными метрами жилья на человека. Сегодня он составляет 1,8 квадратного метра на одного жителя. Это лучший показатель в стране", — отметил губернатор Ленобласти.Он уточнил, что региональные власти в два раза превысили показатель, который фигурирует в указе президента РФ.Среди основных вызовов, которые назвал губернатор, необходимость строительства социальных объектов, новой инженерной и дорожной инфраструктуры в районах новостроек и проблема обманутых дольщиков, а также рост цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы.В то же время в регионе успешно реализуется программа расселения аварийного жилья и благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Также регион последовательно решает проблему транспортной доступности новых районов, чему способствуют инфраструктурные кредиты. Дрозденко поблагодарил федеральный центр в лице Стасишина за предоставленные инфраструктурные облигации."Недавно мы открыли выезд на Подвойского, улицу Центральную, выход на Мурманское шоссе в Кудрово. Проблему транспортных потоков в районах будущего строительства область будет решать с упреждением. Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло. Сейчас нужны комплексный подход, комплексное освоение, а значит ― разрешения на строительство без планов по развитию улично-дорожной сети выдаваться не будут", ― подчеркнул губернатор Дрозденко.
https://ria.ru/20211210/rasselenie-1763104057.html
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гатчина, александр дрозденко, никита стасишин, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости
. К началу декабря текущего года в Ленинградской области введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщил глава региона Александра Дрозденко
на совещании с заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным
.
По его словам, Ленинградская область ― один из лидеров строительной отрасли страны. На территории региона работают 79 застройщиков, которые в настоящий момент возводят 546 многоквартирных домов.
"К началу декабря показатель ввода в эксплуатацию жилых домов достиг 3,3 миллиона квадратных метров. В том числе благодаря вводу ИЖС, регион первым в России достиг показателя обеспеченности вводимыми квадратными метрами жилья на человека. Сегодня он составляет 1,8 квадратного метра на одного жителя. Это лучший показатель в стране", — отметил губернатор Ленобласти.
Он уточнил, что региональные власти в два раза превысили показатель, который фигурирует в указе президента РФ.
"С другой стороны, такие объемы строительства помогли региону значительно вырасти с точки зрения налоговой базы: с 200 миллионов 2012 года до 23 миллиардов, которые поступят в бюджет в этом году", ― подытожил Дрозденко и отметил, что рубль, вложенный в квадратный метр дает девять рублей росту экономики.
Среди основных вызовов, которые назвал губернатор, необходимость строительства социальных объектов, новой инженерной и дорожной инфраструктуры в районах новостроек и проблема обманутых дольщиков, а также рост цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы.
В то же время в регионе успешно реализуется программа расселения аварийного жилья и благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Также регион последовательно решает проблему транспортной доступности новых районов, чему способствуют инфраструктурные кредиты. Дрозденко поблагодарил федеральный центр в лице Стасишина за предоставленные инфраструктурные облигации.
"Недавно мы открыли выезд на Подвойского, улицу Центральную, выход на Мурманское шоссе в Кудрово. Проблему транспортных потоков в районах будущего строительства область будет решать с упреждением. Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины
и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло. Сейчас нужны комплексный подход, комплексное освоение, а значит ― разрешения на строительство без планов по развитию улично-дорожной сети выдаваться не будут", ― подчеркнул губернатор Дрозденко.