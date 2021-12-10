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Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда
Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда - РИА Новости, 10.12.2021
Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена поступающими в ее аппарат жалобами на условия... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:03
2021-12-10T09:03
2021-12-10T09:04
общество
кемеровская область
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена поступающими в ее аппарат жалобами на условия охраны труда."Труднее стало устроиться на работу, жалуются люди на нарушение своих прав при рассмотрении трудовых споров, обращают внимание на переработки и неполучение отгулов за них, нарушение гарантий при увольнении или переводе. Очень настораживают жалобы на условия охраны труда. Неужели даже страшная трагедия на шахте "Листвяжная" ничему нас не научит?" - сказала Москалькова.Метан взорвался в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Омбудсмен также сообщила, что в полтора раза увеличилось количество жалоб на нарушения жилищных прав."Это — грустные истории о десятилетиях ожидания положенных им квадратных метров, о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов, о низком качестве ремонта", - пояснила Москалькова.Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.
https://ria.ru/20210920/preferentsii-1751018738.html
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общество, кемеровская область, татьяна москалькова, россия
09:03 10.12.2021 (обновлено: 09:04 10.12.2021)
Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда
Омбудсмен Москалькова обеспокоена поступающими жалобами россиян на условия охраны труда
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена поступающими в ее аппарат жалобами на условия охраны труда.
"Труднее стало устроиться на работу, жалуются люди на нарушение своих прав при рассмотрении трудовых споров, обращают внимание на переработки и неполучение отгулов за них, нарушение гарантий при увольнении или переводе. Очень настораживают жалобы на условия охраны труда. Неужели даже страшная трагедия на шахте "Листвяжная" ничему нас не научит?" - сказала Москалькова.
Метан взорвался в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
25 ноября, когда под землей были 285 человек. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Омбудсмен также сообщила, что в полтора раза увеличилось количество жалоб на нарушения жилищных прав.
"Это — грустные истории о десятилетиях ожидания положенных им квадратных метров, о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов, о низком качестве ремонта", - пояснила Москалькова.
Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.