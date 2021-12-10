https://ria.ru/20211210/zhaloby-1763062030.html

Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда

Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда - РИА Новости, 10.12.2021

Москалькова рассказала о жалобах россиян на условия охраны труда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена поступающими в ее аппарат жалобами на условия... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:03

2021-12-10T09:03

2021-12-10T09:04

общество

кемеровская область

татьяна москалькова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что обеспокоена поступающими в ее аппарат жалобами на условия охраны труда."Труднее стало устроиться на работу, жалуются люди на нарушение своих прав при рассмотрении трудовых споров, обращают внимание на переработки и неполучение отгулов за них, нарушение гарантий при увольнении или переводе. Очень настораживают жалобы на условия охраны труда. Неужели даже страшная трагедия на шахте "Листвяжная" ничему нас не научит?" - сказала Москалькова.Метан взорвался в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Омбудсмен также сообщила, что в полтора раза увеличилось количество жалоб на нарушения жилищных прав."Это — грустные истории о десятилетиях ожидания положенных им квадратных метров, о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов, о низком качестве ремонта", - пояснила Москалькова.Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.

https://ria.ru/20210920/preferentsii-1751018738.html

https://ria.ru/20211207/zanyatost-1762536611.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кемеровская область, татьяна москалькова, россия