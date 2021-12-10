Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем в Керченском проливе
Президент Украины Зеленский: шедший к Керченскому проливу "Донбасс" ничего не нарушал
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корабль военно-морских сил "Донбасс" ничего не нарушал, а Европа похвалила Киев за то, что он "не поддается на провокации".
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Мы ничего не нарушали, это первое. Второе, и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон, и РФ, и информационных провокаций и со стороны сепаратистов. Поэтому нужно спокойно на все смотреть, не кричать, что завтра сюда зайдет враг и все пропало, очень срочно помогайте нам, нужно быть крепкими, рассчитывать на себя и на свою армию, они точно патриоты", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе, заявил, что это лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям.
Инцидент с "Донбассом" – не первый, который произошел с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.