https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763220161.html

Зеленский заявил Байдену о "сливании" Украины за кулисами

Зеленский заявил Байдену о "сливании" Украины за кулисами - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский заявил Байдену о "сливании" Украины за кулисами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в беседе с президентом США Джо Байденом обсудил платформы, о которых договариваются РФ и США, американский... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:22

2021-12-10T21:22

2021-12-10T22:17

в мире

киев

сша

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762502292_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a189651a6276fd8d7adae23662a1b471.jpg

КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в беседе с президентом США Джо Байденом обсудил платформы, о которых договариваются РФ и США, американский лидер подтвердил, что никакие решения об Украине без Киева приниматься не будут.Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины."Мы обсуждали детально с президентом США "сливание Украины", какие-то за кулисами, как говорится, договоренности между президентом США и президентом России без Украины. Какие-то новые условия или старые условия, не учитывая наш суверенитет или наше желание - обо всех этих вещах мы очень подробно вчера говорили. Даже говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обсуждать. Мы даже об этом говорили достаточно подробно, что на любой платформе, где будет речь идти об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или страны ЕС, где мы не являемся членами, в любом случае, Украина этого требует, а США подтверждают, что Украина будет субъектом таких платформ, будет членом такого совещания. Это тоже очень важно. Поэтому никакого слива, по крайней мере, в нашей беседе, никаких таких деталей президент Байден не подтвердил", - сказал он в интервью телеканалу "1+1".Зеленский также заявил, что Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом. "Я считаю, что Путин не заинтересован в разговорах ни с кем больше", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211210/zakharova-1763224554.html

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763219916.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, россия