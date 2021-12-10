21:22 10.12.2021 (обновлено: 22:17 10.12.2021)
Зеленский заявил Байдену о "сливании" Украины за кулисами
Президент Украины Зеленский заявил Байдену о "сливании" страны за кулисами
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в беседе с президентом США Джо Байденом обсудил платформы, о которых договариваются РФ и США, американский лидер подтвердил, что никакие решения об Украине без Киева приниматься не будут.
Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.
"Мы обсуждали детально с президентом США "сливание Украины", какие-то за кулисами, как говорится, договоренности между президентом США и президентом России без Украины. Какие-то новые условия или старые условия, не учитывая наш суверенитет или наше желание - обо всех этих вещах мы очень подробно вчера говорили. Даже говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обсуждать. Мы даже об этом говорили достаточно подробно, что на любой платформе, где будет речь идти об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или страны ЕС, где мы не являемся членами, в любом случае, Украина этого требует, а США подтверждают, что Украина будет субъектом таких платформ, будет членом такого совещания. Это тоже очень важно. Поэтому никакого слива, по крайней мере, в нашей беседе, никаких таких деталей президент Байден не подтвердил", - сказал он в интервью телеканалу "1+1".
Зеленский также заявил, что Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом. "Я считаю, что Путин не заинтересован в разговорах ни с кем больше", - подчеркнул он.