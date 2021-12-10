https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763219916.html

Зеленский не исключил создание отдельного формата для переговоров с Путиным

Зеленский не исключил создание отдельного формата для переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский не исключил создание отдельного формата для переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:19

2021-12-10T21:19

2021-12-10T21:29

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу."Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

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