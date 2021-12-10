12:51 10.12.2021 (обновлено: 13:15 10.12.2021)
Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада
Президент Белоруссии Лукашенко: давление Запада на Белоруссию будет нарастать
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные государства рассчитывают привлечь государства ЕАЭС к давлению на Минск.
"США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС – ред.) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитеры" западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - сказал белорусский президент на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции.
Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций. "Говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и еще неизвестно сколько будет. Это экономическое давление – для удушения Беларуси, для смены не только власти, но и государственного строя", - отметил Лукашенко.
"Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - добавил он.
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