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Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада
Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада - РИА Новости, 10.12.2021
Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:51
2021-12-10T13:15
белоруссия
александр лукашенко
в мире
санкции ес в отношении белоруссии
сша
евразийский экономический союз
россия
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные государства рассчитывают привлечь государства ЕАЭС к давлению на Минск."США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС – ред.) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитеры" западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - сказал белорусский президент на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции."Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к санкциям. Моя просьба, чтобы… мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится", - предупредил президент."Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - добавил он.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, санкции ес в отношении белоруссии, сша, евразийский экономический союз, россия
12:51 10.12.2021 (обновлено: 13:15 10.12.2021)
 
Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада

Президент Белоруссии Лукашенко: давление Запада на Белоруссию будет нарастать

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные государства рассчитывают привлечь государства ЕАЭС к давлению на Минск.
"США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС – ред.) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитеры" западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - сказал белорусский президент на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции.
Он напомнил, что против Минска западные страны ввели уже пятый пакет санкций. "Говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и еще неизвестно сколько будет. Это экономическое давление – для удушения Беларуси, для смены не только власти, но и государственного строя", - отметил Лукашенко.
"Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к санкциям. Моя просьба, чтобы… мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится", - предупредил президент.
"Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - добавил он.
Девушка на станции метро Шуман в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 12:04В мире
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреСанкции ЕС в отношении БелоруссииСШАЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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