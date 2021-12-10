https://ria.ru/20211210/zapad-1763102606.html

Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада

Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада - РИА Новости, 10.12.2021

Лукашенко предупредил о возможности новых санкций со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:51

2021-12-10T12:51

2021-12-10T13:15

белоруссия

александр лукашенко

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

сша

евразийский экономический союз

россия

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление Запада на республику будет нарастать, возможны новые пакеты санкций, и подчеркнул, что западные государства рассчитывают привлечь государства ЕАЭС к давлению на Минск."США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужен повод для давления на братскую Россию и на нас… Мы (страны ЕАЭС – ред.) в разной степени пока подвержены этому давлению, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что и в ваши министерства иностранных дел пошли "визитеры" западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь", - сказал белорусский президент на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции."Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к санкциям. Моя просьба, чтобы… мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится", - предупредил президент."Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/es-1762899951.html

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белоруссия, александр лукашенко, в мире, санкции ес в отношении белоруссии, сша, евразийский экономический союз, россия