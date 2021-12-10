https://ria.ru/20211210/zafirov-1763062249.html

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП - РИА Новости, 10.12.2021

Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП

Депутат Эвклид Зафиров погиб в ДТП, сообщила РИА Новости пресс-служба Мособлдумы. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:06

2021-12-10T09:06

2021-12-10T10:34

происшествия

московская областная дума

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Эвклид Зафиров погиб в ДТП, сообщила РИА Новости пресс-служба Мособлдумы.По данным подмосковной прокуратуры, авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 "Урал". В главке МВД уточнили, что это случилось в 23:06 — грузовик Renault лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry. Погибли два человека, ехавшие в легковом авто, одним из них оказался Зафиров."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил глубокие соболезнования родным и близким Звфирова.На сайте областного парламента сообщается, что Эвклида Зафирова избрали депутатом по Воскресенскому избирательному округу, он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Ему было 60 лет.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

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происшествия, московская областная дума