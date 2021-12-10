09:06 10.12.2021 (обновлено: 10:34 10.12.2021)
Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП
В Подмосковье погиб в ДТП депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Эвклид Зафиров погиб в ДТП, сообщила РИА Новости пресс-служба Мособлдумы.
"Депутат Эвклид Зафиров разбился ночью и погиб. Больше подробностей не знаем, ждем от правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
По данным подмосковной прокуратуры, авария произошла поздно вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 "Урал". В главке МВД уточнили, что это случилось в 23:06 — грузовик Renault лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry. Погибли два человека, ехавшие в легковом авто, одним из них оказался Зафиров.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил глубокие соболезнования родным и близким Звфирова.
На сайте областного парламента сообщается, что Эвклида Зафирова избрали депутатом по Воскресенскому избирательному округу, он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Ему было 60 лет.
13 ноября, 19:35Крупные ДТП в России в 2021 году