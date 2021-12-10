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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211210/vystavki-1763095125.html
Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках
Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках - РИА Новости, 10.12.2021
Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках
Столичные экспортеры в 2022 году при поддержке городских властей смогут принять участие в пяти международных выставках, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:20
2021-12-10T12:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Столичные экспортеры в 2022 году при поддержке городских властей смогут принять участие в пяти международных выставках, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставки пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия московских предприятий из косметической, строительной и пищевой отраслей станет подведомственный ДИПП Центр "Моспром".Он добавил, что участие в выставках в 2022 года для промышленных предприятий столицы будет бесплатным в рамках коллективного стенда Москвы.Отмечается, что участию в каждой выставке или бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов Центра "Моспром", которая включает аналитику рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов. По окончании мероприятий специалисты "Моспром" продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.В сообщении уточняется, что выставка косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna пройдёт в марте в Италии. Также в первом квартале 2022 года состоится выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии", а в апреле - "Иннопром" в Узбекистане. В июне столичные предприятия из сфер строительства и природоохранных технологий смогут представить наработки на Project Qatar-2022 в Катаре. А экспортеры продукции АПК в ноябре смогут принять участие в FoodExpo Qazaqstan в Казахстане.
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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:20 10.12.2021
 

Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках

© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Моспром
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Столичные экспортеры в 2022 году при поддержке городских властей смогут принять участие в пяти международных выставках, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Выставки пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия московских предприятий из косметической, строительной и пищевой отраслей станет подведомственный ДИПП Центр "Моспром".
"Несмотря на эпидемиологические ограничения, мировая торговля не остановилась и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах – Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка в Казахстане, который занял второе место по объему столичного экспорта АПК в январе-сентябре 2021 года", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что участие в выставках в 2022 года для промышленных предприятий столицы будет бесплатным в рамках коллективного стенда Москвы.
Отмечается, что участию в каждой выставке или бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов Центра "Моспром", которая включает аналитику рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов. По окончании мероприятий специалисты "Моспром" продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.
"В 2021 году специалисты Центра "Моспром" организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям. Всего в рамках этих мероприятий было проведено около полутора тысяч b2b-встреч. Среди регионов, где проходили байерские мероприятия, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и Африки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В сообщении уточняется, что выставка косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna пройдёт в марте в Италии. Также в первом квартале 2022 года состоится выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии", а в апреле - "Иннопром" в Узбекистане. В июне столичные предприятия из сфер строительства и природоохранных технологий смогут представить наработки на Project Qatar-2022 в Катаре. А экспортеры продукции АПК в ноябре смогут принять участие в FoodExpo Qazaqstan в Казахстане.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:40Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис Москва" откроют новый завод печатных плат
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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