https://ria.ru/20211210/vystavki-1763095125.html

Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках

Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках - РИА Новости, 10.12.2021

Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках

Столичные экспортеры в 2022 году при поддержке городских властей смогут принять участие в пяти международных выставках, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:20

2021-12-10T12:20

2021-12-10T12:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Столичные экспортеры в 2022 году при поддержке городских властей смогут принять участие в пяти международных выставках, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставки пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия московских предприятий из косметической, строительной и пищевой отраслей станет подведомственный ДИПП Центр "Моспром".Он добавил, что участие в выставках в 2022 года для промышленных предприятий столицы будет бесплатным в рамках коллективного стенда Москвы.Отмечается, что участию в каждой выставке или бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов Центра "Моспром", которая включает аналитику рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов. По окончании мероприятий специалисты "Моспром" продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.В сообщении уточняется, что выставка косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna пройдёт в марте в Италии. Также в первом квартале 2022 года состоится выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии", а в апреле - "Иннопром" в Узбекистане. В июне столичные предприятия из сфер строительства и природоохранных технологий смогут представить наработки на Project Qatar-2022 в Катаре. А экспортеры продукции АПК в ноябре смогут принять участие в FoodExpo Qazaqstan в Казахстане.

https://ria.ru/20211203/zavod-1761980471.html

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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)