https://ria.ru/20211210/vystavka-1763135894.html

В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения

В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения - РИА Новости, 10.12.2021

В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения

В Музее Москвы представили масштабный выставочный проект под названием "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения", посвященный становлению таких музеев,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:20

2021-12-10T16:20

2021-12-10T16:20

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Музее Москвы представили масштабный выставочный проект под названием "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения", посвященный становлению таких музеев, сообщили организаторы экспозиции. Пространство выставки превратили в воображаемый краеведческий музей, сконструированный кураторами по советским инструкциям 1930-х годов. В саму экспозицию включили более 200 экспонатов. Среди них живописные и графические работы, археологические находки, мебель, плакаты из коллекции Музея Москвы и многое другое. И куда же без чучел. Государственный биологический музей имени Тимирязева предоставил для экспозиции 50 фигур животных и птиц из своего собрания. Для того чтобы лучше передать дух советской эпохи, кураторы выставки Софья Гаврилова и Алиса Савицкая провели большое исследование: изучили архивные и библиотечные материалы и поездили по музеям краеведения.Одновременно с выставкой в музее начала работу шестая Международная конференция "Музей в городе — город в музее". В этом году она также посвящена столетию краеведения. Ежегодно конференцию посещают музейные специалисты, историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов. Выставка "Уберите чучело лисы" продлится до 20 марта 2022 года.

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москва, музей москвы, дарвиновский музей, выставки, новости культуры