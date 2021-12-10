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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/vystavka-1763135894.html
В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения
В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения - РИА Новости, 10.12.2021
В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения
В Музее Москвы представили масштабный выставочный проект под названием "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения", посвященный становлению таких музеев,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:20
2021-12-10T16:20
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Музее Москвы представили масштабный выставочный проект под названием "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения", посвященный становлению таких музеев, сообщили организаторы экспозиции. Пространство выставки превратили в воображаемый краеведческий музей, сконструированный кураторами по советским инструкциям 1930-х годов. В саму экспозицию включили более 200 экспонатов. Среди них живописные и графические работы, археологические находки, мебель, плакаты из коллекции Музея Москвы и многое другое. И куда же без чучел. Государственный биологический музей имени Тимирязева предоставил для экспозиции 50 фигур животных и птиц из своего собрания. Для того чтобы лучше передать дух советской эпохи, кураторы выставки Софья Гаврилова и Алиса Савицкая провели большое исследование: изучили архивные и библиотечные материалы и поездили по музеям краеведения.Одновременно с выставкой в музее начала работу шестая Международная конференция "Музей в городе — город в музее". В этом году она также посвящена столетию краеведения. Ежегодно конференцию посещают музейные специалисты, историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов. Выставка "Уберите чучело лисы" продлится до 20 марта 2022 года.
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москва, музей москвы, дарвиновский музей, выставки, новости культуры
16:20 10.12.2021
 
В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения

В Музее Москвы открылась выставка к столетию краеведения

© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Музее Москвы представили масштабный выставочный проект под названием "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения", посвященный становлению таких музеев, сообщили организаторы экспозиции.
Пространство выставки превратили в воображаемый краеведческий музей, сконструированный кураторами по советским инструкциям 1930-х годов.
В саму экспозицию включили более 200 экспонатов. Среди них живописные и графические работы, археологические находки, мебель, плакаты из коллекции Музея Москвы и многое другое.
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
1 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
2 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
3 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
4 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
5 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
1 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
2 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
3 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
4 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
5 из 5
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
И куда же без чучел. Государственный биологический музей имени Тимирязева предоставил для экспозиции 50 фигур животных и птиц из своего собрания.
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
1 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
2 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
3 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея МосквыВыставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
Выставка Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения
4 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
1 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
2 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
3 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
4 из 4
Выставка "Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения"
© Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Москвы
Для того чтобы лучше передать дух советской эпохи, кураторы выставки Софья Гаврилова и Алиса Савицкая провели большое исследование: изучили архивные и библиотечные материалы и поездили по музеям краеведения.

"Кураторы проекта призывают не только увидеть тенденции, которые берут начало в музейной экспозиционной политике 1930-х, но и задуматься о том, как иначе мы можем сложить "золотую триаду" краеведения — репрезентацию современного общества, природы и истории", — подчеркивают в Музее Москвы.

Одновременно с выставкой в музее начала работу шестая Международная конференция "Музей в городе — город в музее". В этом году она также посвящена столетию краеведения.
Ежегодно конференцию посещают музейные специалисты, историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи, чтобы обсудить роль городских и региональных музеев в контексте исторического и современного развития городов.
Выставка "Уберите чучело лисы" продлится до 20 марта 2022 года.
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