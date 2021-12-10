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США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского

США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.12.2021

США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского

США и западные партнеры поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T00:31

2021-12-10T00:31

2021-12-10T00:31

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сша

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нато

россия

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. США и западные партнеры поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

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сша

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в мире, киев, сша, владимир путин, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, россия, андрей сибига