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США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.12.2021
США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
США и западные партнеры поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T00:31
2021-12-10T00:31
в мире
киев
сша
владимир путин
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
россия
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. США и западные партнеры поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, киев, сша, владимир путин, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, россия, андрей сибига
00:31 10.12.2021
 
США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Сибига: США и партнеры поддерживают идею встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / POOL
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. США и западные партнеры поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Как американская сторона, так и другие западные партнеры поддерживают позицию Украины касательно проведения таких переговоров", - сказал Сибига в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина
 
В миреКиевСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОРоссияАндрей Сибига
 
 
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