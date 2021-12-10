https://ria.ru/20211210/vertolet-1763077375.html

В Хакасии нашли обломки пропавшего вертолета, пилот погиб

В Хакасии нашли обломки пропавшего вертолета, пилот погиб - РИА Новости, 10.12.2021

В Хакасии нашли обломки пропавшего вертолета, пилот погиб

Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Кемеровской области вертолета Robinson R66, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:04

2021-12-10T11:04

2021-12-10T14:41

происшествия

ми-8

горный алтай

robinson r66

кемеровская область

республика алтай

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БАРНАУЛ, 10 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Кемеровской области вертолета Robinson R66, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.Борт следовал по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера.Сигнал бедствия запеленговала спасательная служба Горно-Алтайского аэропорта, сотрудники вылетели по указанным координатам. "Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R 66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.Предварительно установлено, что 10 декабря 2021 года около 12 часов местного времени вертолет Robinson R66 вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области и следовал по направлению Республики Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту находился его командир, он погиб.

https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html

горный алтай

кемеровская область

республика алтай

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происшествия, ми-8, горный алтай, robinson r66, кемеровская область, республика алтай