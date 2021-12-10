11:04 10.12.2021 (обновлено: 14:41 10.12.2021)
В Хакасии нашли обломки пропавшего вертолета, пилот погиб
Недалеко от озера Каракуль на Алтае нашли обломки пропавшего вертолета Robinson R-66
БАРНАУЛ, 10 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Кемеровской области вертолета Robinson R66, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
"Он разбился недалеко от озера Каракуль <...>. На борту находился один человек, <...> он погиб", — добавляется в сообщении.
Борт следовал по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера.
Сигнал бедствия запеленговала спасательная служба Горно-Алтайского аэропорта, сотрудники вылетели по указанным координатам.
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"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R 66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что 10 декабря 2021 года около 12 часов местного времени вертолет Robinson R66 вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области и следовал по направлению Республики Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.
В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту находился его командир, он погиб.