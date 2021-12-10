https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763191301.html
В Нидерландах рекомендовали прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет
В Нидерландах рекомендовали прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет - РИА Новости, 10.12.2021
В Нидерландах рекомендовали прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет
Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал правительству разрешить прививать от COVID-19 всех детей 5-11 лет, говорится в письме, адресованном министру... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:16
2021-12-10T18:16
2021-12-10T18:16
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
нидерланды
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал правительству разрешить прививать от COVID-19 всех детей 5-11 лет, говорится в письме, адресованном министру здравоохранения страны Хуго де Йонге.Ранее Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал прививать от COVID-19 детей 5-11 лет, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся в группе риска."Основное преимущество вакцинации заключается в том, что она может предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19 или серьезной воспалительной реакции в жизненно важных органах у детей этой возрастной группы", - говорится в письме Совета.Отмечается, что польза от вакцинации детей от коронавируса преобладает над недостатками. Побочные эффекты, которые могут наблюдаться у детей 5-11 лет после прививки, ограничиваются усталостью, головной и мышечной болями и температурой в течение недолгого времени. В то же время риск развития более серьезных побочных эффектов, таких как миокардит, очень низок."Кроме того, дети также косвенно страдают от неблагоприятного воздействия пандемии на здоровье: например, из-за ограничений на посещение школы, занятия спортом и контакты с другими детьми", - считает Совет.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/omikron-1763089409.html
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РИА Новости
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в мире, вакцинация, нидерланды, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Нидерландах рекомендовали прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет
Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал прививать от COVID-19 детей 5-11 лет
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости.
Совет по здравоохранению Нидерландов
рекомендовал правительству разрешить прививать от COVID-19 всех детей 5-11 лет, говорится в письме, адресованном министру здравоохранения страны Хуго де Йонге.
Ранее Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал прививать от COVID-19 детей 5-11 лет, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся в группе риска.
"Основное преимущество вакцинации заключается в том, что она может предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19 или серьезной воспалительной реакции в жизненно важных органах у детей этой возрастной группы", - говорится в письме Совета.
Отмечается, что польза от вакцинации детей от коронавируса преобладает над недостатками. Побочные эффекты, которые могут наблюдаться у детей 5-11 лет после прививки, ограничиваются усталостью, головной и мышечной болями и температурой в течение недолгого времени. В то же время риск развития более серьезных побочных эффектов, таких как миокардит, очень низок.
"Кроме того, дети также косвенно страдают от неблагоприятного воздействия пандемии на здоровье: например, из-за ограничений на посещение школы, занятия спортом и контакты с другими детьми", - считает Совет.