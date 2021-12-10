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Источник рассказал о готовящихся санкциях ЕС против ЧВК "Вагнер"
Источник рассказал о готовящихся санкциях ЕС против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 10.12.2021
Источник рассказал о готовящихся санкциях ЕС против ЧВК "Вагнер"
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе 13 декабря утвердят санкции по так называемой "Группе Вагнер", сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:12
2021-12-10T17:27
в мире
сирия
африка
мид франции‎
евросоюз
сергей лавров
жан-ив ле дриан
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе 13 декабря утвердят санкции по так называемой "Группе Вагнер", сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе."Министры утвердят санкции по "Группе Вагнер" за их деятельность в различных странах мира", - сказал источник.По его словам, за деятельность группы "Вагнер" всего в списки в рамках разных санкционных режимов ЕС планируется добавить восемь физлиц и четыре организации, включая саму "Группу Вагнер"."Мы вводим санкции против группы "Вагнер" как организации, еще трех связанных с ней организаций и восьми физических лиц. Против них применяется четыре разных санкционных режима", - сказал источник, заявив, что они действуют в Сирии, Ливии и на Украине.Он добавил, что министры также намерены одобрить новый санкционный режим по Мали за препятствование переходному периоду. Санкционный список в рамках этого режима будет сформирован позднее.Постоянные представители стран Европейского союза на заседании 8 декабря согласовали ряд решений по европейским санкциям, которые могут затронуть, в том числе, граждан России. Как сообщил РИА Новости европейский источник, соответствующие пункты повестки заседания постпредов, касающиеся расширения санкций ЕС за нарушения прав человека, а также по Сирии и Ливии, были согласованы.Ранее СМИ сообщали, что в числе фигурантов новых санкций в рамках режима ЕС за нарушение прав человека, а также ограничительных мер по Сирии и Ливии могут оказаться граждане и организации из РФ. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в середине ноября заявил, что под санкциями ЕС может оказаться группа, которую называют ЧВК "Вагнер", и связанные с ней лица. Предположительно, эти санкции добавятся в расширенные списки режима ЕС за нарушения прав человека. Кроме того, россияне, согласно утверждениями СМИ, могут оказаться и в новых списках санкций по Сирии и Ливии.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в середине ноября сообщил, что проект решения о санкциях ЕС против "Группы Вагнера" и лидеров Мали за препятствование переходному периоду могут быть готовы к заседанию совета глав МИД Евросоюза 13 декабря. Затем списки будут опубликованы в официальном журнале, после чего вступят в силу. До этого момента, как привило, список фигурантов держится в тайне.Европейский парламент на ноябрьской пленарной сессии принял резолюцию, в которой призвал страны Африки не сотрудничать с компанией "Вагнер" и предложил обсудить тему частных охранных компаний на предстоящем 17-18 февраля 2022 года саммите ЕС-Африка.Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20211125/chvk-1760742129.html
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в мире, сирия, африка, мид франции‎, евросоюз, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия, абдулай диоп
17:12 10.12.2021 (обновлено: 17:27 10.12.2021)
 
Источник рассказал о готовящихся санкциях ЕС против ЧВК "Вагнер"

Источник: главы МИД ЕС 13 декабря утвердят санкции против ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе 13 декабря утвердят санкции по так называемой "Группе Вагнер", сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе.
"Министры утвердят санкции по "Группе Вагнер" за их деятельность в различных странах мира", - сказал источник.
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По его словам, за деятельность группы "Вагнер" всего в списки в рамках разных санкционных режимов ЕС планируется добавить восемь физлиц и четыре организации, включая саму "Группу Вагнер".
"Мы вводим санкции против группы "Вагнер" как организации, еще трех связанных с ней организаций и восьми физических лиц. Против них применяется четыре разных санкционных режима", - сказал источник, заявив, что они действуют в Сирии, Ливии и на Украине.
Он добавил, что министры также намерены одобрить новый санкционный режим по Мали за препятствование переходному периоду. Санкционный список в рамках этого режима будет сформирован позднее.
Постоянные представители стран Европейского союза на заседании 8 декабря согласовали ряд решений по европейским санкциям, которые могут затронуть, в том числе, граждан России. Как сообщил РИА Новости европейский источник, соответствующие пункты повестки заседания постпредов, касающиеся расширения санкций ЕС за нарушения прав человека, а также по Сирии и Ливии, были согласованы.
Ранее СМИ сообщали, что в числе фигурантов новых санкций в рамках режима ЕС за нарушение прав человека, а также ограничительных мер по Сирии и Ливии могут оказаться граждане и организации из РФ. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в середине ноября заявил, что под санкциями ЕС может оказаться группа, которую называют ЧВК "Вагнер", и связанные с ней лица. Предположительно, эти санкции добавятся в расширенные списки режима ЕС за нарушения прав человека. Кроме того, россияне, согласно утверждениями СМИ, могут оказаться и в новых списках санкций по Сирии и Ливии.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в середине ноября сообщил, что проект решения о санкциях ЕС против "Группы Вагнера" и лидеров Мали за препятствование переходному периоду могут быть готовы к заседанию совета глав МИД Евросоюза 13 декабря. Затем списки будут опубликованы в официальном журнале, после чего вступят в силу. До этого момента, как привило, список фигурантов держится в тайне.
Европейский парламент на ноябрьской пленарной сессии принял резолюцию, в которой призвал страны Африки не сотрудничать с компанией "Вагнер" и предложил обсудить тему частных охранных компаний на предстоящем 17-18 февраля 2022 года саммите ЕС-Африка.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
 
В миреСирияАфрикаМИД Франции‎ЕвросоюзСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианРоссияАбдулай Диоп
 
 
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