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https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html
"Украина не стоит нашей крови"
"Она не стоит нашей крови": В США высказались о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021
"Украина не стоит нашей крови"
Читатели американского издания The New York Times негативно высказались о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:31
2021-12-10T15:54
в мире
киев
сша
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели американского издания The New York Times негативно высказались о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс."НАТО — это организация, ищущая себе врага. &lt;...&gt; На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов", — написал один из пользователей."Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?" — отметил Neildsmith.По мнению читателей, Североатлантический альянс стал пережитком холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины."Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс", — подчеркнул один из комментаторов."Почему-то все, кто ратуют за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что как минимум треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским и они займут сторону России в потенциальном конфликте", — написал Richard Ralph."США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой", — добавил другой пользователь.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Украине потребуется достигнуть определенных критериев, на это уйдет много времени.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг блока. Путин, в свою очередь, сказал главе США, что красные линии — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений.
https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html
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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, россия
14:31 10.12.2021 (обновлено: 15:54 10.12.2021)
 
"Она не стоит нашей крови": В США высказались о вступлении Украины в НАТО

Читатели NYT: на Украине нет ничего, за что жителям стран НАТО стоило бы проливать кровь

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели американского издания The New York Times негативно высказались о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс.
"НАТО — это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов", — написал один из пользователей.
"Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?" — отметил Neildsmith.
По мнению читателей, Североатлантический альянс стал пережитком холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
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"Это удар в спину". Почему в НАТО отказались от Украины
"Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс", — подчеркнул один из комментаторов.
"Почему-то все, кто ратуют за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что как минимум треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским и они займут сторону России в потенциальном конфликте", — написал Richard Ralph.
"США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой", — добавил другой пользователь.
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Вчера, 23:08
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Украине потребуется достигнуть определенных критериев, на это уйдет много времени.
Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг блока. Путин, в свою очередь, сказал главе США, что красные линии — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений.
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