https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html

"Украина не стоит нашей крови"

"Она не стоит нашей крови": В США высказались о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

"Украина не стоит нашей крови"

Читатели американского издания The New York Times негативно высказались о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:31

2021-12-10T14:31

2021-12-10T15:54

в мире

киев

сша

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели американского издания The New York Times негативно высказались о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс."НАТО — это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов", — написал один из пользователей."Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?" — отметил Neildsmith.По мнению читателей, Североатлантический альянс стал пережитком холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины."Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс", — подчеркнул один из комментаторов."Почему-то все, кто ратуют за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что как минимум треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским и они займут сторону России в потенциальном конфликте", — написал Richard Ralph."США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой", — добавил другой пользователь.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностями. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Украине потребуется достигнуть определенных критериев, на это уйдет много времени.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг блока. Путин, в свою очередь, сказал главе США, что красные линии — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html

https://ria.ru/20211204/zaschita-1762140902.html

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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, россия