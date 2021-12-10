https://ria.ru/20211210/ukraina-1763107570.html

В МИД назвали действия украинского судна у Керченского пролива провокацией

В МИД назвали действия украинского судна у Керченского пролива провокацией - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД назвали действия украинского судна у Керченского пролива провокацией

Действия украинского корабля, двигавшегося в сторону Керченского пролива, являются провокацией, сказала официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:06

2021-12-10T13:06

2021-12-10T14:06

россия

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

военно-морские силы украины

керченский пролив

мария захарова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Действия украинского корабля, двигавшегося в сторону Керченского пролива, являются провокацией, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это - очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", - сказала Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.Накануне ФСБ заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763097390.html

https://ria.ru/20211210/predosterezhenie-1763057418.html

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россия, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), военно-морские силы украины, керченский пролив, мария захарова