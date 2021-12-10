https://ria.ru/20211210/ukraina-1763105083.html

Дипломат Гаврилов призвал Киев отказаться от тактики мелкого фола

Дипломат Гаврилов призвал Киев отказаться от тактики мелкого фола - РИА Новости, 10.12.2021

Дипломат Гаврилов призвал Киев отказаться от тактики мелкого фола

Провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем управления "Донбасс" накануне, снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала, а также... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:00

2021-12-10T13:00

2021-12-10T13:11

киев

россия

в мире

вена

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

константин гаврилов

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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем управления "Донбасс" накануне, снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала, а также осложняют и без того непростую ситуацию в регионе, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Гаврилов отметил, что действующий порядок прохода судами Керчь-Еникальского канала эффективен и позволяет обеспечивать высокую пропускную способность. Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40-45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских."К сожалению, помимо вчерашней провокации и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим, что, в первую очередь, снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам. Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе", - сказал Гаврилов.Также Константин Гаврилов заявил, что Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола, за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов."Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола и прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны", - сказал Гаврилов.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/gavrilov-1761500145.html

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киев, россия, в мире, вена, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, константин гаврилов