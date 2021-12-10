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Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС - РИА Новости, 10.12.2021
Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:10
2021-12-10T01:10
в мире
киев
литва
сша
вашингтон (город)
нато
алексей резников
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и получил позитивный ответ.Также министр добавил, что параллельно Украина закупает вооружение через систему закупок NSPA."Действительно, все что касается вооружения, оно засекречено. Но не все засекречено для членов парламентских комитетов, они имеют допуск и парламентский контроль работает. Несмотря на все красные линии в Кремле, мы все равно будем двигаться в сторону НАТО, потому что это предусмотрено Конституцией. И политическое решения касательно принятия нас в НАТО оно когда-то произойдет путем голосования, путем консенсуса в Альянсе. Это де-юре. Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто. Как пример, хочу сказать, что в НАТО есть система NSPA – это система закупок. И мы сегодня протестировали эту систему и в течение месяца мы получим десять противодронных винтовок производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".Министр добавил, что намерен создать две структуры для закупок по аналогии с системой NSPA, которая действует в НАТО.
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в мире, киев, литва, сша, вашингтон (город), нато, алексей резников
01:10 10.12.2021
 
Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС

Глава Минобороны Украины Резников передал США перечень потребностей для украинских ВС

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и получил позитивный ответ.

"Я действительно подал (во время визита в США) определенный перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины. И я получил позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать, но скажу, что у нас есть определенные приоритеты – это ПВО и ПРО. Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство и киберзащита", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".

Также министр добавил, что параллельно Украина закупает вооружение через систему закупок NSPA.
"Действительно, все что касается вооружения, оно засекречено. Но не все засекречено для членов парламентских комитетов, они имеют допуск и парламентский контроль работает. Несмотря на все красные линии в Кремле, мы все равно будем двигаться в сторону НАТО, потому что это предусмотрено Конституцией. И политическое решения касательно принятия нас в НАТО оно когда-то произойдет путем голосования, путем консенсуса в Альянсе. Это де-юре. Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто. Как пример, хочу сказать, что в НАТО есть система NSPA – это система закупок. И мы сегодня протестировали эту систему и в течение месяца мы получим десять противодронных винтовок производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".
Министр добавил, что намерен создать две структуры для закупок по аналогии с системой NSPA, которая действует в НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
00:53
Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
 
В миреКиевЛитваСШАВашингтон (город)НАТОАлексей Резников
 
 
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