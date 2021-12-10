Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Глава Минобороны Украины Резников передал США перечень потребностей для украинских ВС
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и получил позитивный ответ.
"Я действительно подал (во время визита в США) определенный перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины. И я получил позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать, но скажу, что у нас есть определенные приоритеты – это ПВО и ПРО. Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство и киберзащита", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".
Также министр добавил, что параллельно Украина закупает вооружение через систему закупок NSPA.
"Действительно, все что касается вооружения, оно засекречено. Но не все засекречено для членов парламентских комитетов, они имеют допуск и парламентский контроль работает. Несмотря на все красные линии в Кремле, мы все равно будем двигаться в сторону НАТО, потому что это предусмотрено Конституцией. И политическое решения касательно принятия нас в НАТО оно когда-то произойдет путем голосования, путем консенсуса в Альянсе. Это де-юре. Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто. Как пример, хочу сказать, что в НАТО есть система NSPA – это система закупок. И мы сегодня протестировали эту систему и в течение месяца мы получим десять противодронных винтовок производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".
Министр добавил, что намерен создать две структуры для закупок по аналогии с системой NSPA, которая действует в НАТО.