https://ria.ru/20211210/ukraina-1763049775.html

Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС

Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС - РИА Новости, 10.12.2021

Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:10

2021-12-10T01:10

2021-12-10T01:10

в мире

киев

литва

сша

вашингтон (город)

нато

алексей резников

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время своего визита в Вашингтон передал США перечень потребностей для украинских Вооруженных сил и получил позитивный ответ.Также министр добавил, что параллельно Украина закупает вооружение через систему закупок NSPA."Действительно, все что касается вооружения, оно засекречено. Но не все засекречено для членов парламентских комитетов, они имеют допуск и парламентский контроль работает. Несмотря на все красные линии в Кремле, мы все равно будем двигаться в сторону НАТО, потому что это предусмотрено Конституцией. И политическое решения касательно принятия нас в НАТО оно когда-то произойдет путем голосования, путем консенсуса в Альянсе. Это де-юре. Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто. Как пример, хочу сказать, что в НАТО есть система NSPA – это система закупок. И мы сегодня протестировали эту систему и в течение месяца мы получим десять противодронных винтовок производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА", - заявил Резников в эфире телеканала "1+1".Министр добавил, что намерен создать две структуры для закупок по аналогии с системой NSPA, которая действует в НАТО.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763048942.html

киев

литва

сша

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в мире, киев, литва, сша, вашингтон (город), нато, алексей резников