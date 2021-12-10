Генерал назвал основные угрозы для России
Генерал Дворников назвал усиление НАТО и конфликт на Украине основными угрозами для России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Командующий отметил, что в связи с этими угрозами главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга России.
Дворников добавил, что боевой потенциал ЮВО и прежде был внушительным, а сейчас заметно возрос благодаря формированию новых воинских частей и соединений. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники в войсках округа достигла 71%.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
2 декабря, 13:13В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России