https://ria.ru/20211210/ugrozy-1763070043.html

Генерал назвал основные угрозы для России

Генерал назвал основные угрозы для России - РИА Новости, 10.12.2021

Генерал назвал основные угрозы для России

Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:22

2021-12-10T10:22

2021-12-10T10:22

сша

сирия

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

южный военный округ

военно-морские силы украины

александр дворников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739731650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51ff7ec0e4ccd4ee2e13116434809e8d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников."Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".Командующий отметил, что в связи с этими угрозами главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга России.Дворников добавил, что боевой потенциал ЮВО и прежде был внушительным, а сейчас заметно возрос благодаря формированию новых воинских частей и соединений. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники в войсках округа достигла 71%.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html

https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html

сша

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сирия, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южный военный округ, военно-морские силы украины, александр дворников, россия