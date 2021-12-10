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Генерал назвал основные угрозы для России
Генерал назвал основные угрозы для России - РИА Новости, 10.12.2021
Генерал назвал основные угрозы для России
Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:22
2021-12-10T10:22
сша
сирия
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южный военный округ
военно-морские силы украины
александр дворников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников."Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".Командующий отметил, что в связи с этими угрозами главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга России.Дворников добавил, что боевой потенциал ЮВО и прежде был внушительным, а сейчас заметно возрос благодаря формированию новых воинских частей и соединений. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники в войсках округа достигла 71%.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html
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сша, сирия, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южный военный округ, военно-морские силы украины, александр дворников, россия
10:22 10.12.2021
 
Генерал назвал основные угрозы для России

Генерал Дворников назвал усиление НАТО и конфликт на Украине основными угрозами для России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Работа береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Наращивание силового потенциала НАТО у границ России и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России, заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:01
Россия принимает меры против "ползучей" угрозы возле границ, заявил Песков
Командующий отметил, что в связи с этими угрозами главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга России.
Дворников добавил, что боевой потенциал ЮВО и прежде был внушительным, а сейчас заметно возрос благодаря формированию новых воинских частей и соединений. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники в войсках округа достигла 71%.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 13:13
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России
 
СШАСирияДжо БайденВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Южный военный округВоенно-морские силы УкраиныАлександр ДворниковРоссия
 
 
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