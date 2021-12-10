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Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.12.2021
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко
Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:15
2021-12-10T11:15
2021-12-10T20:03
общество
сочи
дмитрий чернышенко
россия
образование
владимир путин
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СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В Сочи с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ."Изменили отношение к престижу молодого ученного", - сказал Чернышенко на закрытии научного конгресса.Выступая в пятницу на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Чернышенко отметил, что в нынешнем году основные усилия были сосредоточены на популяризации науки и современных технологий.В частности, по данным опроса, проведенного в конце ноября, 62% школьников заявляли, что испытывают гордость за российскую науку, добавил он."Я думаю, что немного есть вещей, за которые наши школьники испытывают такую консолидированную гордость", - отметил Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что главным событием на конгрессе была встреча президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными, в рамках которой обсуждались технические и социальные проблемы научно-технической деятельности.Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.
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общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия, образование, владимир путин
11:15 10.12.2021 (обновлено: 20:03 10.12.2021)
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: образ ученого стал более привлекательным для российского общества
СОЧИ, 10 дек – РИА Новости.
Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
.
В Сочи
с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ
.
"Изменили отношение к престижу молодого ученного", - сказал Чернышенко на закрытии научного конгресса.
Выступая в пятницу на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Чернышенко отметил, что в нынешнем году основные усилия были сосредоточены на популяризации науки и современных технологий.
"И могу сказать, что, по исследованиям, которые мы постоянно проводим..., мы видим, что отношение общества к ученым, и образ самого исследователя стал более современным, более привлекательным для молодых ребят", - сказал Чернышенко.
В частности, по данным опроса, проведенного в конце ноября, 62% школьников заявляли, что испытывают гордость за российскую науку, добавил он.
"Я думаю, что немного есть вещей, за которые наши школьники испытывают такую консолидированную гордость", - отметил Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что главным событием на конгрессе была встреча президента РФ Владимира Путина
с молодыми учёными, в рамках которой обсуждались технические и социальные проблемы научно-технической деятельности.
Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.