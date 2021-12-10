Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/uchenye-1763080206.html
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.12.2021
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко
Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:15
2021-12-10T20:03
общество
сочи
дмитрий чернышенко
россия
образование
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763070271_30:453:2865:2048_1920x0_80_0_0_6026bb44a768d04f23d14f734b1d9f67.jpg
СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В Сочи с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ."Изменили отношение к престижу молодого ученного", - сказал Чернышенко на закрытии научного конгресса.Выступая в пятницу на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Чернышенко отметил, что в нынешнем году основные усилия были сосредоточены на популяризации науки и современных технологий.В частности, по данным опроса, проведенного в конце ноября, 62% школьников заявляли, что испытывают гордость за российскую науку, добавил он."Я думаю, что немного есть вещей, за которые наши школьники испытывают такую консолидированную гордость", - отметил Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что главным событием на конгрессе была встреча президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными, в рамках которой обсуждались технические и социальные проблемы научно-технической деятельности.Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.
https://ria.ru/20211210/kongress-1763079103.html
https://ria.ru/20211209/reaktor-1763013589.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763070271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_374ffecb7a57704f96a070151ad5afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, дмитрий чернышенко, россия, образование, владимир путин
11:15 10.12.2021 (обновлено: 20:03 10.12.2021)
 
Образ ученого стал более привлекательным для россиян, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: образ ученого стал более привлекательным для российского общества

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 дек – РИА Новости. Отношение к престижу молодых учёных удалось изменить благодаря Году науки, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В Сочи с 8 по 10 декабря проходит "Конгресс молодых ученых", организованный министерством науки и высшего образования РФ.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков во время пресс-подхода в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:11
"Конгресс молодых ученых" должен проводиться ежегодно, заявил Фальков
"Изменили отношение к престижу молодого ученного", - сказал Чернышенко на закрытии научного конгресса.
Выступая в пятницу на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Чернышенко отметил, что в нынешнем году основные усилия были сосредоточены на популяризации науки и современных технологий.
"И могу сказать, что, по исследованиям, которые мы постоянно проводим..., мы видим, что отношение общества к ученым, и образ самого исследователя стал более современным, более привлекательным для молодых ребят", - сказал Чернышенко.
В частности, по данным опроса, проведенного в конце ноября, 62% школьников заявляли, что испытывают гордость за российскую науку, добавил он.
"Я думаю, что немного есть вещей, за которые наши школьники испытывают такую консолидированную гордость", - отметил Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что главным событием на конгрессе была встреча президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными, в рамках которой обсуждались технические и социальные проблемы научно-технической деятельности.
Указом президента РФ 2021 год был объявлен "Годом науки и технологий", в рамках которого необходимо было разработать и утвердить план основных научных мероприятий.
Степан Калмыков на сессии Атомные технологии IV поколения в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
Вчера, 19:09Наука
Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России
 
ОбществоСочиДмитрий ЧернышенкоРоссияОбразованиеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи