https://ria.ru/20211210/tyuning-1763096300.html

Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое

Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое - РИА Новости, 10.12.2021

Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении с 800 рублей до полутора тысяч пошлину за выдачу свидетельства о... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:25

2021-12-10T12:25

2021-12-10T12:25

экономика

владимир груздев

авто

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении с 800 рублей до полутора тысяч пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, сообщил РИА Новости председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Проект разработан МВД России, изменения вносятся в статью 333, части 2 Налогового кодекса."Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей", – сказал он.Он отметил, что проект также устанавливает государственную пошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства."Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми", – пояснил председатель Правления АЮР.По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля, а также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. "По расчетам, принятие проекта в целом обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей", – резюмировал Груздев.

https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html

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экономика, владимир груздев, авто, россия