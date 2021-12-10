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Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое
Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое - РИА Новости, 10.12.2021
Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении с 800 рублей до полутора тысяч пошлину за выдачу свидетельства о... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:25
2021-12-10T12:25
экономика
владимир груздев
авто
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении с 800 рублей до полутора тысяч пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, сообщил РИА Новости председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Проект разработан МВД России, изменения вносятся в статью 333, части 2 Налогового кодекса."Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей", – сказал он.Он отметил, что проект также устанавливает государственную пошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства."Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми", – пояснил председатель Правления АЮР.По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля, а также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. "По расчетам, принятие проекта в целом обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей", – резюмировал Груздев.
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экономика, владимир груздев, авто, россия
12:25 10.12.2021
 
Стоимость пошлины за тюнинг автомобиля увеличат почти вдвое

Стоимость пошлины за выдачу лицензии тюнингованной машине вырастет с 800 до 1500 рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на шоу авто тюнинга в Сокольниках
Посетители на шоу авто тюнинга в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении с 800 рублей до полутора тысяч пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, сообщил РИА Новости председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Проект разработан МВД России, изменения вносятся в статью 333, части 2 Налогового кодекса.
"Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей", – сказал он.
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Он отметил, что проект также устанавливает государственную пошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства.
"Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми", – пояснил председатель Правления АЮР.
По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля, а также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями – требованиям безопасности. "По расчетам, принятие проекта в целом обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей", – резюмировал Груздев.
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