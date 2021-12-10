https://ria.ru/20211210/tsentr-1763100320.html

ВТБ запускает центр социальных выплат

ВТБ запускает центр социальных выплат - РИА Новости, 10.12.2021

ВТБ запускает центр социальных выплат

ВТБ запускает центр социальных выплат, первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя ВТБ Онлайн, получить информацию о доступных... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:40

2021-12-10T12:40

2021-12-10T12:40

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВТБ запускает центр социальных выплат, первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя ВТБ Онлайн, получить информацию о доступных пособиях и оформить заявку на их получение на сайте Госуслуг, сообщает пресс–служба банка.Проект реализуется в рамках утвержденной ESG-стратегии ВТБ, согласно которой банк стремится к полной интеграции с социальным казначейством, когда все федеральные и региональные выплаты доступны онлайн, говорится в пресс-релизе.Пресс-служба напоминает, что в этом году ВТБ уже реализовал на сайте и в мобильном приложении ряд сервисов для получения государственных услуг. Клиенты банка первыми в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис.

https://ria.ru/20211208/bank-1762799443.html

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