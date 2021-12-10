ВТБ запускает центр социальных выплат
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВТБ запускает центр социальных выплат, первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя ВТБ Онлайн, получить информацию о доступных пособиях и оформить заявку на их получение на сайте Госуслуг, сообщает пресс–служба банка.
Проект реализуется в рамках утвержденной ESG-стратегии ВТБ, согласно которой банк стремится к полной интеграции с социальным казначейством, когда все федеральные и региональные выплаты доступны онлайн, говорится в пресс-релизе.
"Запуск социального казначейства станет одним из значимых этапов по переводу государственных услуг в цифровой вид. Проект уже получил одобрение главы государства, и мы начали его реализацию на своей площадке. Центр социальных выплат поможет нашим клиентам легко разобраться с оформлением полагающихся им пособий и быстро перейти в нужный раздел портала Госуслуг для заполнения заявления. В следующем году сервис социального казначейства заработает в ВТБ Онлайн в полном объеме, при этом уже сегодня клиентам, которые начинают получать на карту банка детские выплаты, пенсию или пособия по инвалидности, мы оказываем дополнительную финансовую поддержку от банка и страхуем средства на счетах от мошенничества", - сказал член правления ВТБ Святослав Островский.
Пресс-служба напоминает, что в этом году ВТБ уже реализовал на сайте и в мобильном приложении ряд сервисов для получения государственных услуг. Клиенты банка первыми в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис.