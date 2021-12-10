https://ria.ru/20211210/tribunal-1763207568.html

Трибунал по морскому праву не стал комментировать инцидент с "Донбассом"

Трибунал по морскому праву не стал комментировать инцидент с "Донбассом" - РИА Новости, 10.12.2021

Трибунал по морскому праву не стал комментировать инцидент с "Донбассом"

В Международном трибунале по морскому праву, который расположен в Гамбурге, не стали комментировать очередной инцидент в Керченском проливе с украинским... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:55

2021-12-10T19:55

2021-12-10T19:55

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военно-морские силы украины

керченский пролив

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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. В Международном трибунале по морскому праву, который расположен в Гамбурге, не стали комментировать очередной инцидент в Керченском проливе с украинским кораблем, сообщили РИА Новости в инстанции.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."Секретариат трибунала не может комментировать какую-либо фактическую ситуацию", - говорится в письменной ответе на запрос РИА Новости.В трибунале пояснили, что являются независимым судебным органом, созданным в соответствии с мандатом третьей конференции ООН по морскому праву, принявшей Конвенцию ООН по морскому праву, для разрешения споров, возникающих в связи с толкованием и применением Конвенции, а также по всем вопросам, которые относятся к юрисдикции трибунала. Международный трибунал по морскому праву уполномочен решать споры между его членами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе, заявил, что это лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям.Инцидент с "Донбассом" – не первый, который произошел с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/soproovzhdenie-1763183835.html

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в мире, украина, оон, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, военно-морские силы украины, керченский пролив, черное море, россия