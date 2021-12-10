https://ria.ru/20211210/telo-1763113902.html

В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку

В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку - РИА Новости, 10.12.2021

В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку

Уголовное дело об убийстве расследуется следственными органами после обнаружения в СИЗО Челябинска тела следственно-арестованного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:36

2021-12-10T13:36

2021-12-10T13:36

происшествия

челябинская область

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве расследуется следственными органами после обнаружения в СИЗО Челябинска тела следственно-арестованного, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в СИЗО-1 Челябинска было обнаружено тело следственно-арестованного, 1968 года рождения, по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)."Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Допрошен подозреваемый", - сказал собеседник агентства. Проводятся необходимые следственные действия, уточнил он, не пояснив, кто является подозреваемым. Источник в правоохранительных органах региона добавил РИА Новости, что в убийстве подозревается сокамерник, следственно-арестованный 1980 года рождения.В апреле в Telegram-канале о Челябинске было размещено видео лежащего на земле мужчины со связанными руками, около него видны ноги человека, его удерживающего. Уточняется, что в подъезде дома удерживаемый набросился на ребенка, но за девочкой шла ее мать, которая его и спугнула. За мужчиной погнались местные жители и удерживали до прибытия полиции. Полицейские мужчину доставили в отдел полиции, позже СУСК сообщил о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.

https://ria.ru/20210902/lechenie-1748010010.html

https://ria.ru/20211028/samoubiystvo-1756630624.html

челябинская область

челябинск

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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)