https://ria.ru/20211210/telo-1763113902.html
В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку
В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку - РИА Новости, 10.12.2021
В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку
Уголовное дело об убийстве расследуется следственными органами после обнаружения в СИЗО Челябинска тела следственно-арестованного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:36
2021-12-10T13:36
2021-12-10T13:36
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве расследуется следственными органами после обнаружения в СИЗО Челябинска тела следственно-арестованного, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в СИЗО-1 Челябинска было обнаружено тело следственно-арестованного, 1968 года рождения, по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)."Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Допрошен подозреваемый", - сказал собеседник агентства. Проводятся необходимые следственные действия, уточнил он, не пояснив, кто является подозреваемым. Источник в правоохранительных органах региона добавил РИА Новости, что в убийстве подозревается сокамерник, следственно-арестованный 1980 года рождения.В апреле в Telegram-канале о Челябинске было размещено видео лежащего на земле мужчины со связанными руками, около него видны ноги человека, его удерживающего. Уточняется, что в подъезде дома удерживаемый набросился на ребенка, но за девочкой шла ее мать, которая его и спугнула. За мужчиной погнались местные жители и удерживали до прибытия полиции. Полицейские мужчину доставили в отдел полиции, позже СУСК сообщил о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.
https://ria.ru/20210902/lechenie-1748010010.html
https://ria.ru/20211028/samoubiystvo-1756630624.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку
В челябинском СИЗО нашли тело подозреваемого в нападении на девочку в подъезде
ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости.
Уголовное дело об убийстве расследуется следственными органами после обнаружения в СИЗО Челябинска
тела следственно-арестованного, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в СИЗО-1 Челябинска было обнаружено тело следственно-арестованного, 1968 года рождения, по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
"Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Допрошен подозреваемый", - сказал собеседник агентства. Проводятся необходимые следственные действия, уточнил он, не пояснив, кто является подозреваемым. Источник в правоохранительных органах региона добавил РИА Новости, что в убийстве подозревается сокамерник, следственно-арестованный 1980 года рождения.
В апреле в Telegram-канале о Челябинске было размещено видео лежащего на земле мужчины со связанными руками, около него видны ноги человека, его удерживающего. Уточняется, что в подъезде дома удерживаемый набросился на ребенка, но за девочкой шла ее мать, которая его и спугнула. За мужчиной погнались местные жители и удерживали до прибытия полиции. Полицейские мужчину доставили в отдел полиции, позже СУСК сообщил о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.