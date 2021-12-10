https://ria.ru/20211210/telefon-1762949994.html

Эксперты рассказали, почему опасно ронять в самолете телефон

Эксперты рассказали, почему опасно ронять в самолете телефон - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперты рассказали, почему опасно ронять в самолете телефон

Эксперты объяснили, зачем пассажиры должны всегда сообщать бортпроводникам, если уронили телефон во время полета, сообщает The Sun. РИА Новости, 10.12.2021

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, зачем пассажиры должны всегда сообщать бортпроводникам, если уронили телефон во время полета, сообщает The Sun.Самое опасное место падения — сбоку от сидения: "Смартфоны могут упасть в механизмы кресла и треснуть при сдвиге. Это чревато повреждением литиевой батареи устройства, что часто становится причиной возгорания или даже взрыва", — говорится в заявлении Управления безопасности гражданской авиации Австралии.Подобный инцидент произошел во время полета лайнера австралийской авиакомпании Qantas в Мельбурн. Один из пассажиров уронил телефон и попытался его достать. В это время трубка начала тлеть, экипаж бросился тушить пожар, а пилот был вынужден перенаправить самолет в Сидней.Этот случай — лишь один из серии "телефонных пожаров", произошедших в последнее время, пишет издание. В августе этого года, например, в салоне самолета авиакомпании Alaska Airlines загорелся мобильный телефон, что привело к эвакуации."Пассажиры должны помнить, что нельзя двигать свое кресло в случае пропажи телефона во время полета, и всегда обращаться за помощью к бортпроводникам", — добавляют эксперты.

https://ria.ru/20211209/debosh-1762877036.html

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мельбурн, сидней, австралия, новости - туризм, пассажиры, авиакомпании, туризм