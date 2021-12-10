https://ria.ru/20211210/swift-1762996029.html

Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России

Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России - РИА Новости, 10.12.2021

Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России

Отключить Россию от SWIFT — эта угроза, повторяемая из года в год, воспринимается на финансовом рынке как одна из самых жестких, поскольку осложнит... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:00

2021-12-10T08:00

2021-12-10T08:15

экономика

армения

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Отключить Россию от SWIFT — эта угроза, повторяемая из года в год, воспринимается на финансовом рынке как одна из самых жестких, поскольку осложнит международные расчеты. Изоляция крупного торгового партнера ударит по всей мировой экономике. Почему главную страшилку, скорее всего, не реализуют и есть ли отечественные аналоги для транзакций, разбиралось РИА Новости.Обрубить проводаНа сей раз эту тему в эфире украинского YouTube-канала поднял Ян Бжезинский. В 2001-2005-м сын известного идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского был заместителем помощника министра обороны. А сейчас выступает экспертом.Но отставной чиновник лишь повторил сказанное действующим — Викторией Нуланд. Заместитель госсекретаря заявила, что США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае "вторжения" на Украину.Еще раньше о том же рассуждал телеканал CNN: его анонимные собеседники называли это "крайней мерой". Выступило и агентство Bloomberg — накануне онлайн-встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.Угроза, впервые прозвучавшая семь лет назад, регулярно всплывает в медиапространстве. Например, резолюцию с соответствующим призывом в апреле принял Европарламент, заодно предложив отказаться от достройки "Северного потока — 2".В июне, выступая на круглом столе в Госдуме, ситуацию комментировал исполнительный директор Российской Национальной Ассоциации SWIFT ("РОССВИФТ") Роман Чернов: "Отключать нас не собираются. Это никому не выгодно". Особенно с точки зрения внешнего взаимодействия, поскольку Россия — важный международный торговый партнер.Ценой мировой экономикиSWIFT — межбанковская система для обмена информацией и транзакций. Действует с 1973-го. Сейчас к ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах, в том числе порядка тысячи корпораций. Средний оборот — около 32 миллионов сообщений в день.Отключение от системы — шаг очень радикальный. Это затронет все отрасли, которые так или иначе имеют дело с валютой. Сильнее всего — финансовый сектор и экспорт. Рассчитываться за поставки сырья станет проблематично."Участникам торговых отношений придется искать обходные пути. Дополнительные транзакционные издержки неизбежно ослабят рубль", — поясняет Никита Долгий, управляющий партнер Wolfline Capital.Национальная валюта может потерять до десяти процентов.Просядет и фондовый рынок — из-за оттока иностранных инвесторов, которые начнут избавляться от российских активов. А это обернется убытками банков — ключевых держателей корпоративных и государственных бумаг.Однако маловероятно, что США и ЕС решатся отключить Россию от SWIFT. На кону — мировая экономика. Это ударит по самим западным странам, которые потеряют доступ к нашим ресурсам, предупреждает член комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Василий Иконников.Россия достаточно плотно вошла в международный торговый оборот. "Ни Европа, ни Америка не готовы к резкому прекращению внешнеэкономических платежей с российской стороны", — говорит Сергей Григорян, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России.Так, с января по июль товарооборот между США и Россией достиг рекордных 19,8 миллиарда долларов, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Никита Долгий.В основном мы отправляем за океан металлы и сырье. Американцы экспортируют автомобили, электронику, беспилотники.Интересный момент: SWIFT — кооперативное сообщество под бельгийской юрисдикцией. Система принадлежит формально независимым частным финансовым институтам. "Поэтому Вашингтон не имеет права указывать, кого отключать от международных сервисов, а кого — нет", — подчеркивает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Однако есть два прецедента: в 2012-м так поступили с Ираном, в 2017-м — с Северной Кореей.Но Россия гораздо сильнее интегрирована в глобальную экономику. "Нельзя просто так взять и выбросить нас. Особенно в пандемию. Еще одно масштабное потрясение опасно для всех", — рассуждает Сергей Григорян.Прежде всего пострадают европейские предприятия: возникнут сложности с платежами за экспорт."Резолюция Европарламента, принятая в апреле, носит лишь рекомендательный характер. Естественно, в ЕС на это не пойдут: зачем им усложнять себе жизнь", — полагает Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.Выход есть всегдаДопустим, американцы добьются своего, Россию отрежут от SWIFT. Тогда возможны два сценария. Первый — банки перейдут на двухсторонние платежи.Кредитные организации могут выполнять онлайн-транзакции по корреспондентским счетам.Еще вариант — вернуться к хорошо забытому старому способу. До 2005-го большинство российских платежей за границу проходило через межбанковскую систему Telex, напоминает Петр Пушкарев. "Она осталась как резервная. В сентябре 2014-го ЦБ проводил стресс-тестирование. И система показала себя вполне надежной. Да, межбанковские комиссии по Telex больше, а скорость меньше. Восстановление процессов в странах-контрагентах займет время. Но в целом это возможно", — говорит экономист.Второй сценарий — переход на отечественный аналог. Осознавая политические риски, Москва его уже разработала.На основе собственной информационной базы ЦБ запустил Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). "Основная задача — обеспечить бесперебойное функционирование банков внутри страны. Предусмотрена и возможность передавать сообщения в формате SWIFT", — уточняет Сергей Григорян.СПФС объединяет 331 кредитную организацию. В основном они российские, хотя есть и представители постсоветского пространства — Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, а также Кубы.В системе зарегистрированы и подразделения некоторых иностранных банков. СПФС сгладит негативные последствия, хотя и не в тех масштабах, как хотелось бы. Для международных транзакций по-прежнему годится лишь SWIFT, и альтернатив нет.Главный вопрос — какие банки отрежут от системы: только государственные или и частные тоже. Непонятно, что будет с иностранными, которые работают в России. Но совершенно ясно одно: такой санкционный инструмент — обоюдоострый, он ударит по всем игрокам рынка. Не лучшее решение, когда мир переживает коронакризис.

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762974270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, армения, центральный банк рф (цб рф), россия