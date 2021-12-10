https://ria.ru/20211210/svekla-1763047433.html

Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни

Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни - РИА Новости, 10.12.2021

Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни

Самый полезный и доступный для кошелька овощ — свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:15

2021-12-10T02:15

2021-12-10T02:15

общество

питание

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здоровье

россия

ксения борода

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый полезный и доступный для кошелька овощ — свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для здоровья человека, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.При этом, по ее словам, свекла стоит в среднем 34 рубля за килограмм.Но людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом специалист не рекомендует часто употреблять в пищу корнеплод.

https://rsport.ria.ru/20211102/davlenie-1757258181.html

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общество, питание, еда, здоровье, россия, ксения борода