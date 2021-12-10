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Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни - РИА Новости, 10.12.2021
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
Самый полезный и доступный для кошелька овощ — свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:15
2021-12-10T02:15
общество
питание
еда
здоровье
россия
ксения борода
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый полезный и доступный для кошелька овощ — свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для здоровья человека, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.При этом, по ее словам, свекла стоит в среднем 34 рубля за килограмм.Но людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом специалист не рекомендует часто употреблять в пищу корнеплод.
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общество, питание, еда, здоровье, россия, ксения борода
02:15 10.12.2021
 
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни

Диетолог Борода: свекла — это самый полезный и дешевый овощ из русской кухни

© Pixabay / Gyöngyi NagyСвекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Pixabay / Gyöngyi Nagy
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый полезный и доступный для кошелька овощ — свекла. В ней содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка — элементы, которые важны для здоровья человека, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.
При этом, по ее словам, свекла стоит в среднем 34 рубля за килограмм.
"Кроме того, свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — отметила Борода.
Но людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом специалист не рекомендует часто употреблять в пищу корнеплод.
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