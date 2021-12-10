https://ria.ru/20211210/strelba-1763053578.html

Зачем москвич устроил бойню в МФЦ? Жена нашла объяснение

Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве - РИА Новости, 10.12.2021

Зачем москвич устроил бойню в МФЦ? Жена нашла объяснение

Сергей Глазов мог устроить стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве из-за психической неустойчивости, заявила МК его бывшая гражданская жена Нина. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:05

2021-12-10T03:05

2021-12-10T03:05

происшествия

малайзия

москва

онк

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сергей Глазов мог устроить стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве из-за психической неустойчивости, заявила МК его бывшая гражданская жена Нина.По ее словам, поведение мужчины заметно изменилось после "командировки в Малайзию", однако, как считает она, предпосылок к такому поступку не было.Собеседница издания также уточнила, что у Глазова "был интерес к оружию".Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.Стрелком оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе — не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про "коронавирус и всемирный заговор". Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался.

https://ria.ru/20211208/ubiystvo-1762804908.html

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

малайзия

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россия

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происшествия, малайзия, москва, онк, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы