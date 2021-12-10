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Зачем москвич устроил бойню в МФЦ? Жена нашла объяснение
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве - РИА Новости, 10.12.2021
Зачем москвич устроил бойню в МФЦ? Жена нашла объяснение
Сергей Глазов мог устроить стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве из-за психической неустойчивости, заявила МК его бывшая гражданская жена Нина. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:05
2021-12-10T03:05
происшествия
малайзия
москва
онк
мфц (многофункциональный центр)
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сергей Глазов мог устроить стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве из-за психической неустойчивости, заявила МК его бывшая гражданская жена Нина.По ее словам, поведение мужчины заметно изменилось после "командировки в Малайзию", однако, как считает она, предпосылок к такому поступку не было.Собеседница издания также уточнила, что у Глазова "был интерес к оружию".Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.Стрелком оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе — не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про "коронавирус и всемирный заговор". Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался.
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происшествия, малайзия, москва, онк, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
03:05 10.12.2021
 
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве

МК: москвич Глазов открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" из-за проблем с психикой

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСледственные действия по делу о стрельбе в МФЦ
Следственные действия по делу о стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сергей Глазов мог устроить стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве из-за психической неустойчивости, заявила МК его бывшая гражданская жена Нина.
По ее словам, поведение мужчины заметно изменилось после "командировки в Малайзию", однако, как считает она, предпосылок к такому поступку не было.
"Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла", — подчеркнула женщина.
Собеседница издания также уточнила, что у Глазова "был интерес к оружию".
"Нож всегда был при нем. <…> Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику", — заключила бывшая гражданская жена.
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.
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Стрелком оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после его поимки оказался не в себе — не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про "коронавирус и всемирный заговор". Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался.
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ПроисшествияМалайзияМоскваОНКМФЦ (многофункциональный центр)РоссияСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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