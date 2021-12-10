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Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США

Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США

Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:41

2021-12-10T15:41

2021-12-10T16:42

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сергей рябков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января",- сказал Рябков.Россия призывает активизировать переговорный процесс по выработке нового договора с США о контроле над вооружениями, время уходит, заявил Сергей Рябков.Он добавил, что "сердцевиной для этого набора" он видит юридически обязывающий текст. "Но об этом говорить преждевременно. Мы должны углубить обсуждение конкретики повестки дня имеющейся в рамках диалога по стратегической стабильности на предстоящей встрече. Временные рамки ее проведения, наверное, могут быть сформулированы в обобщенном виде как январь 2022 года", - уточнил замглавы МИД.

https://ria.ru/20211210/svpd-1763162687.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, договор снв-3, россия