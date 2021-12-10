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Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США
Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США
Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:41
2021-12-10T16:42
в мире
сша
владимир путин
джо байден
сергей рябков
договор снв-3
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января",- сказал Рябков.Россия призывает активизировать переговорный процесс по выработке нового договора с США о контроле над вооружениями, время уходит, заявил Сергей Рябков.Он добавил, что "сердцевиной для этого набора" он видит юридически обязывающий текст. "Но об этом говорить преждевременно. Мы должны углубить обсуждение конкретики повестки дня имеющейся в рамках диалога по стратегической стабильности на предстоящей встрече. Временные рамки ее проведения, наверное, могут быть сформулированы в обобщенном виде как январь 2022 года", - уточнил замглавы МИД.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, договор снв-3, россия
15:41 10.12.2021 (обновлено: 16:42 10.12.2021)
 
Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США

Рябков: новый раунд консультаций по стратегической стабильности с США состоится в январе

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января",- сказал Рябков.
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
16:21
Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене
Россия призывает активизировать переговорный процесс по выработке нового договора с США о контроле над вооружениями, время уходит, заявил Сергей Рябков.
"Напомню, 5 февраля исполнится уже год со дня продления действующего СНВ на пятилетний срок. То есть остается 4 с хвостиком, время уходит. Надо заниматься вопросом о том, что придет на смену этому договору. Какой набор документов может составить новые рамки для контроля над вооружениями", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что "сердцевиной для этого набора" он видит юридически обязывающий текст. "Но об этом говорить преждевременно. Мы должны углубить обсуждение конкретики повестки дня имеющейся в рамках диалога по стратегической стабильности на предстоящей встрече. Временные рамки ее проведения, наверное, могут быть сформулированы в обобщенном виде как январь 2022 года", - уточнил замглавы МИД.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В МИД призвали ввести двусторонний мораторий на размещение ракет в Европе
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковДоговор СНВ-3Россия
 
 
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