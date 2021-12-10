15:41 10.12.2021 (обновлено: 16:42 10.12.2021)
Рябков анонсировал новый раунд консультаций по стратстабильности с США
Рябков: новый раунд консультаций по стратегической стабильности с США состоится в январе
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в течение января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января",- сказал Рябков.
Россия призывает активизировать переговорный процесс по выработке нового договора с США о контроле над вооружениями, время уходит, заявил Сергей Рябков.
"Напомню, 5 февраля исполнится уже год со дня продления действующего СНВ на пятилетний срок. То есть остается 4 с хвостиком, время уходит. Надо заниматься вопросом о том, что придет на смену этому договору. Какой набор документов может составить новые рамки для контроля над вооружениями", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что "сердцевиной для этого набора" он видит юридически обязывающий текст. "Но об этом говорить преждевременно. Мы должны углубить обсуждение конкретики повестки дня имеющейся в рамках диалога по стратегической стабильности на предстоящей встрече. Временные рамки ее проведения, наверное, могут быть сформулированы в обобщенном виде как январь 2022 года", - уточнил замглавы МИД.