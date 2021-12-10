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В США готовы вести диалог с Россией, пишут СМИ
В США готовы вести диалог с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2021
В США готовы вести диалог с Россией, пишут СМИ
США нужны дополнительные консультации с ЕС и РФ перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:28
2021-12-10T12:35
в мире
сша
москва
нато
россия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США нужны дополнительные консультации с ЕС и РФ перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена.Как пишет издание, "один из высокопоставленных представителей администрации Байдена указал на то, что потребуются дальнейшие консультации, прежде чем можно будет согласовать формат любых переговоров"."В ближайшие пару дней мы, очевидно, продолжим переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы собираемся продолжить переговоры с нашими российскими партнерами, чтобы найти путь для движения вперед", - приводит издание слова чиновника.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил , что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.Как передавало агентство Блумберг, восточноевропейские страны критически отреагировали на предложение США о встрече членов НАТО с представителями России.
https://ria.ru/20211210/ssha-1763076240.html
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в мире, сша, москва, нато, россия, владимир путин, джо байден
12:28 10.12.2021 (обновлено: 12:35 10.12.2021)
 
В США готовы вести диалог с Россией, пишут СМИ

Wall Street Journal: Вашингтон готов обсуждать с Москвой "полный список проблем"

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США нужны дополнительные консультации с ЕС и РФ перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена.
Как пишет издание, "один из высокопоставленных представителей администрации Байдена указал на то, что потребуются дальнейшие консультации, прежде чем можно будет согласовать формат любых переговоров".
"В ближайшие пару дней мы, очевидно, продолжим переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы собираемся продолжить переговоры с нашими российскими партнерами, чтобы найти путь для движения вперед", - приводит издание слова чиновника.
"Мы, конечно, готовы поговорить с российской стороной об этом полном списке проблем", - добавил он.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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На следующий день Байден сообщил , что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
Как передавало агентство Блумберг, восточноевропейские страны критически отреагировали на предложение США о встрече членов НАТО с представителями России.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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