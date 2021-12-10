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Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, заявил эксперт
Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, заявил эксперт - РИА Новости, 10.12.2021
Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, заявил эксперт
Президент США Джо Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, но сталкивается с внутренним давлением, а также вынужден давать гарантии Украине,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:59
2021-12-10T10:59
в мире
сша
москва
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны сша
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, но сталкивается с внутренним давлением, а также вынужден давать гарантии Украине, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.В четверг вечером состоялся телефонный разговор американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей."Судя по содержанию переговоров, Байден снова решил дать устные гарантии Украине, что Вашингтон не оставит Киев один на один с Москвой. Для Байдена это было особенно важно именно сейчас - после онлайновых переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Таким образом, Соединённые Штаты балансируют между Россией и Украиной, а Байден показывает, что может проводить прагматичную политику по отношению и к Москве, и к Киеву", - заявил Кошкин РИА Новости.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.По оценке эксперта, остается открытым вопрос, сможет ли Байден урегулировать ситуацию там, "где ее урегулировать невозможно на данном этапе"."Доверия между Россией и Украиной сейчас никакого, а внутри США Байден испытывает давление со стороны конгрессменов и сенаторов, придерживающихся жесткого подхода по отношению к России", - считает Кошкин.По его мнению, Байден "пытается нормализовать отношения с Москвой, но, возможно, сталкивается с внутренним сопротивлением"."Поэтому тональность его переговоров такова, что складывается ощущение, что он якобы работает исключительно на интересы Украины. Но в реальности сейчас он работает на интересы обеих стран, пытаясь их примирить или хоть как-то снять напряжение", - считает эксперт.Он обратил внимание, что во время переговоров корабль "Донбасс" ВМС Украины выдвинулся в сторону Керченского пролива."Возможно, это провокация. Хотя надо признать, что и США свои судна недавно отправляли в Чёрное море, что тоже можно расценивать как своего рода провокацию", - считает эксперт.По его оценке, при анализе этих действий надо учитывать, что Пентагон после поспешной эвакуации американцев из Афганистана находится в противостоянии с Белым домом."В США ведь сильно и внутриведомственное противостояние - в частности между официальным истеблишментом и госдепом, с одной стороны, и Пентагоном - с другой. Этот тренд был ярко представлен в американской политике ещё во времена Буша-младшего", - напомнил американист.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор Байдена и Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211209/shantazh-1762987989.html
https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762978669.html
https://ria.ru/20211210/deeskalatsiya-1763052129.html
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в мире, сша, москва, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны сша, военно-морские силы украины, россия
10:59 10.12.2021
 
Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, заявил эксперт

Эксперт Павел Кошкин: Байден хочет нормализовать отношения с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в нормализации отношений с Москвой, но сталкивается с внутренним давлением, а также вынужден давать гарантии Украине, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
В четверг вечером состоялся телефонный разговор американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
"Судя по содержанию переговоров, Байден снова решил дать устные гарантии Украине, что Вашингтон не оставит Киев один на один с Москвой. Для Байдена это было особенно важно именно сейчас - после онлайновых переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Таким образом, Соединённые Штаты балансируют между Россией и Украиной, а Байден показывает, что может проводить прагматичную политику по отношению и к Москве, и к Киеву", - заявил Кошкин РИА Новости.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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По оценке эксперта, остается открытым вопрос, сможет ли Байден урегулировать ситуацию там, "где ее урегулировать невозможно на данном этапе".
"Доверия между Россией и Украиной сейчас никакого, а внутри США Байден испытывает давление со стороны конгрессменов и сенаторов, придерживающихся жесткого подхода по отношению к России", - считает Кошкин.
По его мнению, Байден "пытается нормализовать отношения с Москвой, но, возможно, сталкивается с внутренним сопротивлением".
"Поэтому тональность его переговоров такова, что складывается ощущение, что он якобы работает исключительно на интересы Украины. Но в реальности сейчас он работает на интересы обеих стран, пытаясь их примирить или хоть как-то снять напряжение", - считает эксперт.
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Он обратил внимание, что во время переговоров корабль "Донбасс" ВМС Украины выдвинулся в сторону Керченского пролива.
"Возможно, это провокация. Хотя надо признать, что и США свои судна недавно отправляли в Чёрное море, что тоже можно расценивать как своего рода провокацию", - считает эксперт.
По его оценке, при анализе этих действий надо учитывать, что Пентагон после поспешной эвакуации американцев из Афганистана находится в противостоянии с Белым домом.
"В США ведь сильно и внутриведомственное противостояние - в частности между официальным истеблишментом и госдепом, с одной стороны, и Пентагоном - с другой. Этот тренд был ярко представлен в американской политике ещё во времена Буша-младшего", - напомнил американист.
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Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор Байдена и Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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