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Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд

Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд - РИА Новости, 10.12.2021

Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд

Сотрудник госдепартамента США, который якобы пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на ведомство и его главу Энтони Блинкена за дискриминацию людей с... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:03

2021-12-10T10:03

2021-12-10T10:03

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Сотрудник госдепартамента США, который якобы пострадал от "гаванского синдрома", подал в суд на ведомство и его главу Энтони Блинкена за дискриминацию людей с ограниченными возможностями, это первый подобный иск против правительства, о котором стало известно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы.В иске отмечается, что в 2017 году в китайском Гуанчжоу у сотрудника службы безопасности диппредставительств Марка Лензи и его семьи начались "головные боли, головокружение, тошнота, кровотечение из носа, бессонница и потеря памяти".По словам Лензи, квартира другого сотрудника госдепартамента с похожими симптомами, которого эвакуировали из страны по медицинским причинам, была обследована. Однако в иске утверждается, пишет CNN, что использованное для обнаружения микроволн оборудование было "устаревшим, не работало нужным образом". Один из этих сотрудников сообщил Лензи, что обследование было проведено "для галочки."Подавшему иск должностному лицу якобы сообщили, что заместитель помощника госсекретаря по вопросам дипбезопасности "хотел ограничить доступ к отчету (по ситуации)." С Лензи провели "срочную официальную консультацию", ему сообщили, что он "слишком эмоционален в беседах... о вопросе оборудования".Как сообщает CNN, Лензи по собственному желанию съехал с квартиры в Гуанчжоу и направил коллегам электронное письмо, в котором предупредил их о возможной угрозе их здоровью и безопасности. В иске отмечается, что из-за этого письма госдепартамент потребовал Лензи пройти психиатрическое обследование.Сотрудник и его супруга в 2018 году прошли обследование на повреждение головного мозга. У них выявили симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при воздействии направленной энергии, их разрешили эвакуировать в США по медицинским причинам. В Штатах Лензи официально поставили диагноз "приобретённое повреждение головного мозга."Как отмечается в иске, Лензи получал меньше поддержки от госдепартамента, чем коллеги, которые пострадали от синдрома. По словам истца, из-за его ограниченных возможностей ему поручили работу, плата за которую не соответствует его профессиональному уровню. "Лензи, скорее всего, уже получил бы повышение, если бы не дискриминация ведомства и ответные меры против него", - говорится в иске.CNN не сообщает о том, что требует Лензи от госдепа в иске.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствием для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями". Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

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