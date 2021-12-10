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В Узбекистан доставили новую партию "Спутника Лайт"

В Узбекистан доставили новую партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 10.12.2021

В Узбекистан доставили новую партию "Спутника Лайт"

Власти Узбекистана в пятницу получили новую партию российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:33

2021-12-10T18:33

2021-12-10T18:33

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россия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 10 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана в пятницу получили новую партию российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В конце ноября в Узбекистане начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для вакцинирования населения от COVID-19. В частности, российский препарат используется в качестве бустерной дозы для ревакцинации населения, которая началась в стране с 17 ноября."В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В ведомстве напомнили, что для полного курса вакцинации от коронавируса достаточно одной дозы этого российского препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 18 миллионов человек (84,5% взрослого населения).С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762389108.html

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в мире, вакцинация, узбекистан, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"