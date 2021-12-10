https://ria.ru/20211210/sputnik-1763137115.html

Одобрение ВОЗ "Спутника V" ускорит его признание в Европе, считает Мантуров

Одобрение ВОЗ "Спутника V" ускорит его признание в Европе, считает Мантуров - РИА Новости, 10.12.2021

Одобрение ВОЗ "Спутника V" ускорит его признание в Европе, считает Мантуров

Одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" ускорит ее признание в странах Европы, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:09

2021-12-10T15:09

2021-12-10T15:09

распространение коронавируса

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денис мантуров

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" ускорит ее признание в странах Европы, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Конечно (ускорит - ред.), если это ВОЗом будет принято - все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны", - сказал он в кулуарах форума "Сделано в России".В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов организации для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится в РФ не ранее января 2022 года.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20211209/sputnik-1763007336.html

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