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В приморской колонии провели спецоперацию против экстремизма
В приморской колонии провели спецоперацию против экстремизма - РИА Новости, 10.12.2021
В приморской колонии провели спецоперацию против экстремизма
Ряду осужденных из ИК-27 в Приморье оказывается медицинская помощь после проведения спецоперации по пресечению экстремизма, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:22
2021-12-10T10:34
происшествия
партизанский район
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Ряду осужденных из ИК-27 в Приморье оказывается медицинская помощь после проведения спецоперации по пресечению экстремизма, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин; спецсредства к заключенным применяли из-за того, что они оказывали сопротивление, добавили в ГУФСИН.Региональное СУСК РФ 7 декабря сообщило, что пресечена деятельность двух ячеек запрещенного движения АУЕ*. По версии следствия, в сентябре 2020 года фигуранты создали ячейку на территории ИК-27 и активно вовлекали в ее ряды новых членов, аналогичное экстремистское движение также организовано арестантами в СИЗО-1. Возбуждено два уголовных дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации".Краевое ГУФСИН 7 декабря сообщало, что в СИЗО-1 25 ноября и ИК-27 3 декабря были проведены спецоперации по пресечению экстремистской деятельности. Отмечалось, что организаторы ячеек заставляли других осужденных следовать "воровским понятиям и законам", осуществлять телефонные мошенничества, вымогали у них деньги, формировали "общак", препятствовали сотрудникам уголовно-исполнительной системы и сопротивлялись законным требованиям, провоцировали других осужденных и обвиняемых на противоправные действия. Подозреваемые в экстремизме вывезены в другие учреждения. В ряде СМИ прошла информация о том, что в ходе спецоперации были избыточно применены спецсредства, заключенных избивали палками и электрошокерами."Представители ОНК побывали в ИК-27 7 декабря. Как пояснили сами осуждённые, руководство ГУФСИН, прокуратуры, на территории колонии появилась незаконная ячейка АУЕ*, и те, кто вступили в эту организацию, а их достаточно большое число, начали оказывать давление на других осужденных, требуя деньги, заставляя заниматься незаконными действиями", - сказал Найдин.По его словам, это произошло при старом руководстве колонии."Руководство ГУФСИН приняло решение провести операцию, задержано 10-15 человек. Сейчас идут следственные действия, подозреваемых вывезли. В колонии мы общались с теми, к кому были применены спецсредства. Люди показывали гематомы, говорили о проблемах со здоровьем. Сейчас главный вопрос – это оказание медицинской помощи. Мы договорились с руководством колонии и ГУФСИН, чтоб людям оказали квалифицированную медицинскую помощь. Колония начала вывозить их в краевую больницу, чтобы им оказывать помощь", - отметил Найдин.Он пояснил, что в медсанчасти ИК сложно выявить, например, закрытый перелом или провести комплексные обследования. Найдин также отметил, что ОНК обратилась в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, чтобы она провела проверку правомерности применения спецсредств."Насколько известно, прокуратура выезжала на место, опросила более 50 человек. Спецсредства по закону могут применяться, если оказывается сопротивление. Прокуратура вынесет решение. Также мы обратились и к уполномоченному по правам человека в регионе, чтобы он взял на контроль ситуацию", - отметил собеседник.Найдин также уточнил, что в СИЗО-1 не было применений спецсредств. "Оттуда было две жалобы, но люди не говорили, что к ним применяли спецсредства. Один человек написал заявление о голодовке - жаловался на условия содержания. Мы этот вопрос с руководством решили, и он прекратил голодовку. Второе обращение – были вопросы по здоровью у человека с хроническим заболеванием, мы обратились в медсанчасть, и его поместили на обследование", - добавил собеседник.Комментарием региональной прокуратуры РИА Новости пока не располагает. Как сообщили агентству в краевом ГУФСИН, ИК-27 - это колония строгого режима, где отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Правоохранители установили там осужденных, создавших ячейку АУЕ*."Практически все они осуждены за убийство, бандитизм, грабежи, угоны, сбыт наркотиков в особо крупном размере, вымогательство, похищение, некоторые из них состояли в организованном преступном сообществе. В целях привлечения лиц, причастных к экстремистской деятельности, к уголовной ответственности была проведена спецоперация. В ходе проведения спецоперации осужденные оказывали активное сопротивление, призывали всех осужденных к неповиновению и пытались скрыть следы преступной деятельности. К ним были применены физическая сила и специальные средства", - сообщили в ГУФСИН.По словам собеседника, все они осмотрены медицинскими работниками, выявленные телесные повреждения зафиксированы и зарегистрированы, материалы направлены в следственный отдел СУСК по Партизанскому району Приморского края для получения процессуальной оценки."Всем осужденным, получившим телесные повреждения, оказана надлежащая медицинская помощь. При необходимости направляются на обследование в краевую больницу для осужденных. Повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, не выявлено. Информация ряда СМИ о якобы изнасиловании одного из осужденных не соответствует действительности. В настоящее время оперативная обстановка в ИК-27 удовлетворительная. Восьмого декабря в учреждении работали сотрудники прокуратуры Приморского края, которые дадут правовую оценку действиям сотрудников силовых структур", - отметили в ГУФСИН.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210729/tyurma-1743226069.html
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https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730038630.html
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происшествия, партизанский район, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк
10:22 10.12.2021 (обновлено: 10:34 10.12.2021)
 
В приморской колонии провели спецоперацию против экстремизма

В Приморье провели спецоперацию в колонии и СИЗО, где выявили ячейки сторонников АУЕ*

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Ряду осужденных из ИК-27 в Приморье оказывается медицинская помощь после проведения спецоперации по пресечению экстремизма, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин; спецсредства к заключенным применяли из-за того, что они оказывали сопротивление, добавили в ГУФСИН.
Региональное СУСК РФ 7 декабря сообщило, что пресечена деятельность двух ячеек запрещенного движения АУЕ*. По версии следствия, в сентябре 2020 года фигуранты создали ячейку на территории ИК-27 и активно вовлекали в ее ряды новых членов, аналогичное экстремистское движение также организовано арестантами в СИЗО-1. Возбуждено два уголовных дела по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Надпись на воротах. А.У.Е. (Запрещенная в России экстремистская организация) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Краевое ГУФСИН 7 декабря сообщало, что в СИЗО-1 25 ноября и ИК-27 3 декабря были проведены спецоперации по пресечению экстремистской деятельности. Отмечалось, что организаторы ячеек заставляли других осужденных следовать "воровским понятиям и законам", осуществлять телефонные мошенничества, вымогали у них деньги, формировали "общак", препятствовали сотрудникам уголовно-исполнительной системы и сопротивлялись законным требованиям, провоцировали других осужденных и обвиняемых на противоправные действия. Подозреваемые в экстремизме вывезены в другие учреждения. В ряде СМИ прошла информация о том, что в ходе спецоперации были избыточно применены спецсредства, заключенных избивали палками и электрошокерами.
"Представители ОНК побывали в ИК-27 7 декабря. Как пояснили сами осуждённые, руководство ГУФСИН, прокуратуры, на территории колонии появилась незаконная ячейка АУЕ*, и те, кто вступили в эту организацию, а их достаточно большое число, начали оказывать давление на других осужденных, требуя деньги, заставляя заниматься незаконными действиями", - сказал Найдин.
По его словам, это произошло при старом руководстве колонии.
"Руководство ГУФСИН приняло решение провести операцию, задержано 10-15 человек. Сейчас идут следственные действия, подозреваемых вывезли. В колонии мы общались с теми, к кому были применены спецсредства. Люди показывали гематомы, говорили о проблемах со здоровьем. Сейчас главный вопрос – это оказание медицинской помощи. Мы договорились с руководством колонии и ГУФСИН, чтоб людям оказали квалифицированную медицинскую помощь. Колония начала вывозить их в краевую больницу, чтобы им оказывать помощь", - отметил Найдин.
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Он пояснил, что в медсанчасти ИК сложно выявить, например, закрытый перелом или провести комплексные обследования. Найдин также отметил, что ОНК обратилась в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, чтобы она провела проверку правомерности применения спецсредств.
"Насколько известно, прокуратура выезжала на место, опросила более 50 человек. Спецсредства по закону могут применяться, если оказывается сопротивление. Прокуратура вынесет решение. Также мы обратились и к уполномоченному по правам человека в регионе, чтобы он взял на контроль ситуацию", - отметил собеседник.
Найдин также уточнил, что в СИЗО-1 не было применений спецсредств. "Оттуда было две жалобы, но люди не говорили, что к ним применяли спецсредства. Один человек написал заявление о голодовке - жаловался на условия содержания. Мы этот вопрос с руководством решили, и он прекратил голодовку. Второе обращение – были вопросы по здоровью у человека с хроническим заболеванием, мы обратились в медсанчасть, и его поместили на обследование", - добавил собеседник.
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Комментарием региональной прокуратуры РИА Новости пока не располагает. Как сообщили агентству в краевом ГУФСИН, ИК-27 - это колония строгого режима, где отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Правоохранители установили там осужденных, создавших ячейку АУЕ*.
"Практически все они осуждены за убийство, бандитизм, грабежи, угоны, сбыт наркотиков в особо крупном размере, вымогательство, похищение, некоторые из них состояли в организованном преступном сообществе. В целях привлечения лиц, причастных к экстремистской деятельности, к уголовной ответственности была проведена спецоперация. В ходе проведения спецоперации осужденные оказывали активное сопротивление, призывали всех осужденных к неповиновению и пытались скрыть следы преступной деятельности. К ним были применены физическая сила и специальные средства", - сообщили в ГУФСИН.
По словам собеседника, все они осмотрены медицинскими работниками, выявленные телесные повреждения зафиксированы и зарегистрированы, материалы направлены в следственный отдел СУСК по Партизанскому району Приморского края для получения процессуальной оценки.
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"Всем осужденным, получившим телесные повреждения, оказана надлежащая медицинская помощь. При необходимости направляются на обследование в краевую больницу для осужденных. Повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, не выявлено. Информация ряда СМИ о якобы изнасиловании одного из осужденных не соответствует действительности. В настоящее время оперативная обстановка в ИК-27 удовлетворительная. Восьмого декабря в учреждении работали сотрудники прокуратуры Приморского края, которые дадут правовую оценку действиям сотрудников силовых структур", - отметили в ГУФСИН.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
 
ПроисшествияПартизанский районПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОНК
 
 
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