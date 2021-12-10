https://ria.ru/20211210/sovfed-1763108349.html
Совфед отклонит закон о дистанционном образовании
Совфед отклонит закон о дистанционном образовании - РИА Новости, 10.12.2021
Совфед отклонит закон о дистанционном образовании
Совет Федерации намерен 15 декабря на заседании отклонить закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок Минпросвещения, попросит Госдуму... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:09
2021-12-10T13:09
2021-12-10T13:24
совет федерации рф
валентина матвиенко
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет Федерации намерен 15 декабря на заседании отклонить закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок Минпросвещения, попросит Госдуму доработать документ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу в ходе совещания со статс-секретарями-замминистрами.Она обратилась к статс-секретарю-замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву: "Андрей Алексеевич, я считаю, это Ваша ошибка".Она попросила министерство при внесении уточнений более активно взаимодействовать с профильными комитетами парламента. "Мы не можем согласиться с тем, что делает Минпросвещения... Мы вынуждены 15 числа отклонить этот закон и попросить Госдуму внести технические правки", - отметила спикер. По ее словам, это не требует создания согласительной комиссии.Она также подчеркнула, "что это не дело, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезет". По ее мнению, это не к лицу министерству - пользоваться таким стилем.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, госдума рф
13:09 10.12.2021 (обновлено: 13:24 10.12.2021)
Совфед отклонит закон о дистанционном образовании
Совфед отклонит закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет Федерации
намерен 15 декабря на заседании отклонить закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок Минпросвещения, попросит Госдуму
доработать документ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
в пятницу в ходе совещания со статс-секретарями-замминистрами.
"Во втором чтении в законе о подготовке кадров, речь идет о дистанционном обучении, вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон", - сказала спикер.
Она обратилась к статс-секретарю-замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву: "Андрей Алексеевич, я считаю, это Ваша ошибка".
Она попросила министерство при внесении уточнений более активно взаимодействовать с профильными комитетами парламента. "Мы не можем согласиться с тем, что делает Минпросвещения... Мы вынуждены 15 числа отклонить этот закон и попросить Госдуму внести технические правки", - отметила спикер. По ее словам, это не требует создания согласительной комиссии.
Она также подчеркнула, "что это не дело, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезет". По ее мнению, это не к лицу министерству - пользоваться таким стилем.