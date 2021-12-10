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ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете
ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете - РИА Новости, 10.12.2021
ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете
Российская компания "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО ООН) объявили о расширении сотрудничества в области РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:51
2021-12-10T12:51
2021-12-10T12:51
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российская компания "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО ООН) объявили о расширении сотрудничества в области защиты почв на планете – соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева и генерального директора ФАО ООН Цюй Дунъюя в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба ФосАгро."Стороны договорились о продлении Соглашения о сотрудничестве в рамках совместного проекта по развитию устойчивого земледелия до 2023 года. На сегодняшний день ФАО и ФосАгро создали глобальную сеть из 760 почвенных лабораторий, которая охватывает 150 стран. Стороны также реализуют проект "Доктора для почв", информируя аграриев о способах эффективного и экологичного использования земель и способствуя внедрению лучших практик в соответствии с Международным кодексом поведения в вопросах управления удобрениями", - говорится в пресс-релизе. На новом этапе сотрудничества ФАО и ФосАгро намерены сосредоточиться на решении проблемы загрязнения почв, в том числе тяжёлыми металлами. Компания "ФосАгро" предоставит проекту дополнительное финансирование в размере 1.2 миллионов долларов на протяжении последующих двух лет. Таким образом, общий вклад ФосАгро в реализацию проекта составит 2,4 миллиона долларов к 2023 году. Кроме того, со следующего года ФосАгро присоединится к инициативе Глобального Почвенного Партнерства ФАО RECSOIL, основной целью которой является управление запасами почвенного органического углерода и его секвестрации, что имеет важное значение в борьбе с изменением климата.Гурьев напомнил, что в 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв.По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, здоровье почв является основой для обеспечения всего человечества продовольствием и экосистемными услугами. Поскольку устойчивое управление почвенными ресурсами обеспечивает потребность людей в безопасном и насыщенном питательными элементами продовольствии, оно является основным компонентом деятельности ФАО по трансформации агропродовольственных цепочек. Цюй Дунъюй отметил, что партнерство с ФосАгро позволит организации и далее наращивать масштабы работы по восстановлению здоровья почв на всех уровнях.
https://ria.ru/20211022/fosagro-1755739806.html
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новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев, фао, россия
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российская компания "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО ООН) объявили о расширении сотрудничества в области защиты почв на планете – соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева и генерального директора ФАО ООН Цюй Дунъюя в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"Стороны договорились о продлении Соглашения о сотрудничестве в рамках совместного проекта по развитию устойчивого земледелия до 2023 года. На сегодняшний день ФАО и ФосАгро создали глобальную сеть из 760 почвенных лабораторий, которая охватывает 150 стран. Стороны также реализуют проект "Доктора для почв", информируя аграриев о способах эффективного и экологичного использования земель и способствуя внедрению лучших практик в соответствии с Международным кодексом поведения в вопросах управления удобрениями", - говорится в пресс-релизе.
На новом этапе сотрудничества ФАО и ФосАгро намерены сосредоточиться на решении проблемы загрязнения почв, в том числе тяжёлыми металлами. Компания "ФосАгро" предоставит проекту дополнительное финансирование в размере 1.2 миллионов долларов на протяжении последующих двух лет. Таким образом, общий вклад ФосАгро в реализацию проекта составит 2,4 миллиона долларов к 2023 году.
Кроме того, со следующего года ФосАгро присоединится к инициативе Глобального Почвенного Партнерства ФАО RECSOIL, основной целью которой является управление запасами почвенного органического углерода и его секвестрации, что имеет важное значение в борьбе с изменением климата.
"Наша совместная работа с ФАО, ставшая эталоном концентрации усилий в борьбе с деградацией почв на планете, получит новое измерение – внедрение решений для устранения очагов загрязнения почв тяжёлыми металлами. Важно, что удобрения ФосАгро обладают уникальной экоэффективностью и не содержат концентраций кадмия и других токсичных веществ, опасных для здоровья людей и почв, что позволяет компании быть частью решения проблемы загрязнения почвенных ресурсов, обеспечивая при этом продовольственную безопасность России и ещё 102 стран мира", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, комментируя достигнутые договоренности.
Гурьев напомнил, что в 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв.
По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, здоровье почв является основой для обеспечения всего человечества продовольствием и экосистемными услугами. Поскольку устойчивое управление почвенными ресурсами обеспечивает потребность людей в безопасном и насыщенном питательными элементами продовольствии, оно является основным компонентом деятельности ФАО по трансформации агропродовольственных цепочек. Цюй Дунъюй отметил, что партнерство с ФосАгро позволит организации и далее наращивать масштабы работы по восстановлению здоровья почв на всех уровнях.