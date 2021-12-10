https://ria.ru/20211210/sotrudnichestvo-1763102441.html

ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете

ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете - РИА Новости, 10.12.2021

ФосАгро и ФАО ООН расширят сотрудничество в области защиты почв на планете

Российская компания "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО ООН) объявили о расширении сотрудничества в области РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:51

2021-12-10T12:51

2021-12-10T12:51

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российская компания "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО ООН) объявили о расширении сотрудничества в области защиты почв на планете – соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева и генерального директора ФАО ООН Цюй Дунъюя в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба ФосАгро."Стороны договорились о продлении Соглашения о сотрудничестве в рамках совместного проекта по развитию устойчивого земледелия до 2023 года. На сегодняшний день ФАО и ФосАгро создали глобальную сеть из 760 почвенных лабораторий, которая охватывает 150 стран. Стороны также реализуют проект "Доктора для почв", информируя аграриев о способах эффективного и экологичного использования земель и способствуя внедрению лучших практик в соответствии с Международным кодексом поведения в вопросах управления удобрениями", - говорится в пресс-релизе. На новом этапе сотрудничества ФАО и ФосАгро намерены сосредоточиться на решении проблемы загрязнения почв, в том числе тяжёлыми металлами. Компания "ФосАгро" предоставит проекту дополнительное финансирование в размере 1.2 миллионов долларов на протяжении последующих двух лет. Таким образом, общий вклад ФосАгро в реализацию проекта составит 2,4 миллиона долларов к 2023 году. Кроме того, со следующего года ФосАгро присоединится к инициативе Глобального Почвенного Партнерства ФАО RECSOIL, основной целью которой является управление запасами почвенного органического углерода и его секвестрации, что имеет важное значение в борьбе с изменением климата.Гурьев напомнил, что в 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв.По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, здоровье почв является основой для обеспечения всего человечества продовольствием и экосистемными услугами. Поскольку устойчивое управление почвенными ресурсами обеспечивает потребность людей в безопасном и насыщенном питательными элементами продовольствии, оно является основным компонентом деятельности ФАО по трансформации агропродовольственных цепочек. Цюй Дунъюй отметил, что партнерство с ФосАгро позволит организации и далее наращивать масштабы работы по восстановлению здоровья почв на всех уровнях.

https://ria.ru/20211022/fosagro-1755739806.html

https://ria.ru/20210922/kompaniya-1751346380.html

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