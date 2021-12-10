https://ria.ru/20211210/sobchak-1763219670.html
МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак
МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак - РИА Новости, 10.12.2021
МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак
Расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля Ксении Собчак завершилось, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:17
2021-12-10T21:17
2021-12-10T23:32
происшествия
сочи
ксения собчак
адлер
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753881118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2702b06e312e029e93edf5128b76f788.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля Ксении Собчак завершилось, сообщил сайт "МВД Медиа".Материалы направили в прокуратуру Сочи.По версии следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажир последнего скончался на месте, еще два человека попали в больницу.Причиной ДТП стали действия водителя Мercedes, которые не соответствовали правилам дорожного движения. Мужчину отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20211020/osmotr-1755491056.html
сочи
адлер
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753881118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd0c1d743f33a13e25882326d9bfbf00.jpg
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-12-10T21:17
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна
21:17 10.12.2021 (обновлено: 23:32 10.12.2021)
МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак
МВД завершило расследование дела о ДТП в Сочи с участием Собчак