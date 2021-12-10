https://ria.ru/20211210/sobchak-1763219670.html

МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак

МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак - РИА Новости, 10.12.2021

МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак

Расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля Ксении Собчак завершилось, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:17

2021-12-10T21:17

2021-12-10T23:32

происшествия

сочи

ксения собчак

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля Ксении Собчак завершилось, сообщил сайт "МВД Медиа".Материалы направили в прокуратуру Сочи.По версии следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажир последнего скончался на месте, еще два человека попали в больницу.Причиной ДТП стали действия водителя Мercedes, которые не соответствовали правилам дорожного движения. Мужчину отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20211020/osmotr-1755491056.html

сочи

адлер

красная поляна

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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-12-10T21:17 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна