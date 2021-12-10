https://ria.ru/20211210/snapchat-1763171330.html

В работе Snapchat произошел глобальный сбой

В работе Snapchat произошел глобальный сбой - РИА Новости, 10.12.2021

В работе Snapchat произошел глобальный сбой

Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:00

2021-12-10T17:00

2021-12-10T17:00

в мире

технологии

сша

нидерланды

германия

франция

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 16.25 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США, о сбоях сообщают также из Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии и других стран.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы с авторизацией, также отмечаются сбои в работе приложения и при соединении с сервером.Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat.

https://ria.ru/20211210/sberbank-1763159487.html

сша

нидерланды

германия

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, нидерланды, германия, франция, великобритания