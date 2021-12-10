https://ria.ru/20211210/snapchat-1763171330.html
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
В работе Snapchat произошел глобальный сбой - РИА Новости, 10.12.2021
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:00
2021-12-10T17:00
2021-12-10T17:00
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 16.25 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США, о сбоях сообщают также из Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии и других стран.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы с авторизацией, также отмечаются сбои в работе приложения и при соединении с сервером.Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat.
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в мире, технологии, сша, нидерланды, германия, франция, великобритания
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
Downdetector: пользователи Snapchat сообщили о сбоях в работе сервиса